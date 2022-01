Confidences : «Mon gars m’a dit qu’il veut sortir avec ma copine»

Cette histoire nous a été envoyée par une femme qui a connu une aventure comme nombre de jeunes filles en vivent. Mais la fin de son incroyable histoire lui a laissé comme un goût amer, un poids dont elle a décidé de se débarrasser.

Lisez plutôt ! «J’ai décidé de me libérer d’un lourd secret, un poids que je traine depuis des années. Je n’ai jamais eu la force d’en parler à quelqu’un. Même pas à mon mari. Et pourtant, à plusieurs reprises, j’ai eu envie de tout lui avouer. Mais, à chaque fois, je me dis qu’il ne sert à rien de remuer le passé.

Tout a commencé quand j’étais à l’université de Cocody. Je vivais dans la maison de mon oncle chez qui j’ai passé mon adolescence. J’étais à la fac des sciences juridiques. Lorsque j’ai obtenu la maîtrise, pour ma soutenance de mémoire, j’ai eu l’opportunité de faire un stage dans un cabinet d’avocat. C’était au Plateau.

En y arrivant, j’ai trouvé deux stagiaires qui étaient là avant moi. Les débuts ont été difficiles pour moi au départ. Il fallait se lever tôt chaque matin pour ne pas être en retad au bureau. Comme dans la plupart des services, les nouveaux venus sont souvent affectée à des tâches parfois moins valorisantes. Donc c’est moi qu’on envoyait chercher du café ou faire des courses.

Mais on était déjà averti de ce genre de choses. Les professeurs nous avaient prévenus. Malgré cela, j’estimais que le gens en faisaient un peu trop quand même.

Au bout d’un mois, les deux autres stagiaires sont partis. Dès lors, la charge du travail reposait sur moi seule. Mais je ne me suis pas dégonflée, car j’étais déterminée à aller jusqu’au bout de mon mon stage.

Vers la fin du stage, un matin, le patron m’a fait appeler. Avant d’aller à son bureau, j’étais inquiète. «Qu’ai-je fait de mal ?» J’avais peur qu’on arrête mon stage. A ma grande surprise, le patron s’est montré plutôt content de moi. Il m’a dit qu’il appréciait ma façon de travailler. Non seulement il m’a encouragé à continuer dans ce sens, mais il m’a assurée qu’il allait prendre des dispositions pour reconduire mon stage. En plus, désormais, je devais être rémunérée. Je n’en croyais pas mes yeux. Je ne m’y attandais pas, donc ma joie était grande.

Il a pris le temps de me prodiguer beaucoup de conseils. J’avoue que lorsque je sortais de son bureau, j’étais plus motivée que jamais. C’était un homme très influent qui jouissait d’une bonne réputation Il était très sollicité par les chefs d’entreprises. Il était consultant pour plusieurs entreprises, et donnait aussi des cours dans des grandes écoles et universités privées.

Comme promis, mon stage a été reconduit. Et quelque temps après, un soir, mon patron m’a demandé de l’attendre avant de rentrer à la maison. C’est vrai que depuis un moment, il me déposait à Cocody où je vivais, avant de continuer chez lui à Angré. Ce soir-là, il voulait que je l’accompagne aux II Plateaux.

Je me disais que nous allions certainement chez un client. Mais non. Cet homme avait prévu que nous allions dîner ensemble. Il avait déjà pris le soin de réserver une table dans un grand restaurant. C’était un beau cadre. C’est là qu’il venait chaque soir après le boulot. Pendant le repas, il m’a annoncé qu’il allait faire de moi son assistante. Il était prêt à me confier certaines tâches pendant ses absences. Ce soir-là, nous avons parlé de pleins d’autres sujets. Puis, à la fin, il m’a déposée à Cocody.

Depuis ce jour, on rentrait souvent ensemble. En chemin, il me parlait de lui. C’est ainsi qu’il m’apprendra qu’il n’avait pas d’enfant et qu’il était encore célibataire. J’était à la fois étonnée et triste pour lui vu son âge avancé. Car il avait quand même plus de 60 ans. Il vivait seul dans sa grande villa. En sa compagnie dans cette grande demeure, seuls son cuisinier et une servante. A peine croyable ! Un homme comme lui, un érudit, un type très attentionné qui vit dans une telle solitude…

Un autre soir, alors que nous sommes seuls tous les deux au bureau, il m’a avoué qu’il était tombé amoureux de moi. Je ne m’attendais pas du tout à cela de sa part. Cette déclaration m’a troublée. Je ne savais pas quoi faire, quoi dire. Mais en même temps, j’étais incapable de lui dire non. Et finalement, je suis sortie avec lui. J’ai quitté mon copain.

Mon patron est devenu mon amant. Il s’occupait très bien de moi. Je ne manquais de rien. Désormais, je jouais dans la cour des grands. Les personnes avec lesquelles j’étais en relation constante, c’étaient des gens haut placés. Des personnalités qui n’hésitaient pas à me donner des biens dès qu’ils savaient de que j’étais la protégée de mon patron.

Je vivais dans un bel appartement qu’il a loué pour moi. C’est là qu’il venait passer du bon temps, se reposer les week-ends. Ma vie avait radicalement changé. Cela a duré près de trois ans. Puis, un moment donné, mon amant devenait moins performant au lit. Avec son âge avancé, quand il rentrait, il était fatigué.

Un soir, au milieu de la nuit, alors que nous étions couchés, j’ai reçu un message sur mon téléphone portable. Ça venait d’une femme. Et le message me disait : «Mademoiselle, laissez mon mari rentrer à la maison». Je ne comprenanis pas. Cet homme aurait-il une femme ? Alors, pour en avoir le cœur net, j’ai rappelé le numéro dès le lendemain. Je suis tombée sur une femme qui se présentait comme l’épouse légitime de mon amant. Nous avons parlé pendant quelques minutes. Évidemment, les propos n’étaient pas très courtois.

Dès lors, j’ai commencé à mener mes enquêtes. J’ai fini par découvrir que mon homme avait une femme et trois enfants. Contrairement à ce que je croyais, l’homme n’était pas célibataire. C’est à ce moment-là que j’ai compris que je m’étais faite avoir par cet homme. Et dire que j’avais sacrifié ma relation, ma vie pour lui. Je n’en revenais pas. Sur le coup, la première idée qui m’est venue, c’était de le quitter. Mais comment faire ? En le quittant, je perdrais tout : travail, maison, argent, biens, etc.

Partir ? Où ? Moi qui je ne voulais plus retourner dans la galère. Ou bien rester et continuer à faire semblant, comme si je ne savais rien de son autre vie ? Heureusement, la solution est venue comme si ça tombait du ciel.

Un jour, une copine est venue avec moi au boulot. Mon patron l’a vue. Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais après le passage de ma copine, il n’arrêtait pas de demander après elle. A ce moment-là, j’ai compris qu’il avait flashé sur elle. Cet homme aimait la bonne chair et les jeunes et jolies femmes. Quand j’ai compris qu’il voulait d’elle, je lui ai dit que s’il le voulait, je pouvais le brancher sur elle. Mais à une condition : lui et moi, on arrêterait tout. Sans hésiter, monsieur a accepté, sans le moindre scrupule. Mais en même tant, je remarquais bien qu’il avait l’embarras du choix.

Ensuite, les choses sont allées très vite. Il a réussi à convaincre ma copine. Et comme j’ai dit à cette dernière qu’il n’y avait rien entre mon patron et moi, ils ont commencé à sortir. C’est ainsi que je me suis tirée de cette histoire compliquée. Seulement quelques mois après, ma copine est tombée enceinte. Elle a accouché d’une fille. Mais problème, mon patron n’a pas voulu reconnaître la grossesse.

Plus grave, il a chassé ma copine de l’appartement qu’il louait pour elle. Puis, il a menacée de lui créer des ennuis si elle allait raconter qu’il était le père de l’enfant. Ma copine a débarqué chez moi en pleurs et ne sachant où aller. Elle est restée avec moi pendant un temps. Après, elle est partie avec son enfant.

Quant à moi, j’avais un problème avec ma conscience. Et donc, je me sentais mal. J’ai commencé à culpabiliser. Je me sentais responsable de ce qui était arrivé à ma copine. Mais que faire alors ? Pour me racheter, j’ai pris la décision de m’occuper de sa fille.

Entretemps, j’ai rencontré un homme. Quelqu’un de bien. Il m’a demandé en mariage. Nous avons aménagé ensemble. Je vis avec lui aujourd’hui. J’ai toujours gardé la fille de ma copine. Nous l’avons adoptée comme notre propre fille.»