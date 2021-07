Confidence : «Ma femme a couché avec notre fille de ménage», raconte un homme

Les histoires insolites dans les couples ne cessent d’étonner le monde. Un homme désemparé explique ce qu’il a vécu dans son foyer. Sa femme aurait eu des rapports sexuels avec la fille de ménage.

«Ma femme a couché avec notre fille de ménage. Elle n’a pas répondu à ma menace.

Je suis marié depuis 8 ans et je n’ai jamais soupçonné ma femme d’être lesbienne ou bisexuelle. La semaine dernière, je me suis réveillé et ma femme n’était pas à côté de moi, je pensais qu’elle était aux toilettes.

J’ai vérifié et elle n’était pas là, je suis allée plus tard au salon et j’ai entendu des gémissements. Ma femme avait la tête et la langue entre les cuisses de notre fille de ménage. Je suis resté caché et j’ai regardé pendant quelques minutes.

Honnêtement, en regardant j’ai eu une érection. Je suis entré dans la pièce pour me masturber. Et je l’ai attendue, quand elle est revenue, je l’ai interrogée et j’ai appelé la fille de ménage , elle a commencé à pleurer et à dit que je ne devrais pas laisser les enfants entendre cela, elles pleuraient et me suppliaient toutes les deux.

Je lui ai dit que je ne voulais plus de la fille de ménage dans la maison. Elle a dit non et a promis de tout arrêter.

Comme elle m’a dit NON en face, Je pense que ce n’est pas seulement physique. Ma femme a des sentiments pour elle, c’est comme si elles étaient amoureuses. Je suis confus, je ne suis pas aussi en colère comme je le serais si c’était avec un homme qu’elle m’avait trompé.

Je ne sais pas quoi ressentir. Je serais plus en colère si elle me trompait avec un homme, mais maintenant je ne sais pas vraiment quelle action poser.

En pensant à la scène, je continue d’être plus en érection. Que faire?» Aidez moi s’il vous plaît !!!