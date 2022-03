Confidence : «j’ai commencé par  baiser ma mère depuis que j’ai 22 ans», avoue un homme de 45ans

Une femme qui porte une barbe pleine depuis qu’elle est en sixième a admis que trouver l’âme sœur est difficile pour elle.

Harnaam Kaur, 31 ans, a commencé à avoir des poils autour de la gorge à l’âge de 11 ans après la puberté.

Sa mère l’a emmenée chez le médecin pour des tests et à 12 ans, on lui a diagnostiqué le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), une maladie qui affecte les niveaux d’hormones féminines.

Les symptômes comprennent des règles irrégulières, une pilosité faciale croissante et des difficultés à tomber enceinte.

Après avoir découvert son état, la mère de Harnaam l’a emmenée dans un salon pour se faire épiler le visage.

Cependant, en plus de la douleur constante, Harnaam a déclaré qu’au lieu d’être victime d’intimidation sur ses poils du visage, elle était maintenant ciblée pour les avoir enlevés.

L’épilation à la cire signifiait également que les cheveux repoussaient plus épais et plus foncés, alors Harnaam a pris la décision d’abandonner les cires et de laisser pousser les cheveux.

Parlant de cela à The Mirror, elle a déclaré : «Je traversais toute cette douleur – parce que ma peau était si douce et sensible, en particulier à cet âge – et j’essayais si fort de me conformer, mais tout cela pour rien.»

«Les cheveux repoussaient également plus épais et plus foncés après chaque épilation. Alors un jour, peu de temps après mes GCSE, j’ai pris une décision.»

«Cela m’a demandée beaucoup de force, mais je me suis dit : ‘Je peux continuer à essayer de m’intégrer ou je décide d’être moi-même.’»

Harnaam a déclaré qu’elle avait passé l’ensemble des vacances d’été de six semaines à partir de six ans à «se préparer», puis qu’elle était revenue avec une barbe pleine après la pause.

Les choses étaient cependant plus difficiles qu’elle ne l’imaginait, car elle a ajouté : «Rien n’aurait pu me préparer à l’enfer qui m’attendait. Les choses ont empiré massivement et j’ai commencé à m’automutiler.»

«J’ai été raillée en permanence et j’ai fait des rêves horribles d’être brutalement attaquée par les brutes de mon école.»

Harnaam a depuis lutté avec le travail et sa vie amoureuse.

Elle a déclaré : «À 21 ans, je me suis fiancée. Je ne l’avais même jamais rencontré, mais quelqu’un du temple sikh local s’est arrangé pour que je rencontre un homme en Inde.

Parce que je voulais vraiment une relation, et qu’à l’époque je voulais avoir des enfants jeunes, je me suis lancé. Cela peut sembler fou pour certaines personnes, mais dans notre culture, ce n’est pas inhabituel.»

«Le jour où je l’ai rencontré, c’était très formel et neuf jours plus tard, nous étions fiancés. Il n’a fait aucun commentaire sur mes poils sur le visage, mais tout à coup, il y avait toutes ces restrictions à n’en point finir.

Je n’avais pas le droit de me maquiller ou d’avoir des tatouages et des piercings. Ensuite, il m’a dit que s’il découvrait que je n’étais pas vierge, il ne me toucherait jamais.

J’ai rompu avec lui deux mois avant que nous ne nous marions et je n’ai jamais regardé en arrière.»

Parlant de sa vie amoureuse maintenant, Harnaam dit qu’elle «sort avec désinvolture».

Elle a déclaré : «Je suis pansexuelle. La pansexualité se définit comme l’attirance sexuelle, émotionnelle, romantique ou spirituelle pour d’autres personnes sans considération de leur sexe…», «ce qui signifie» des cœurs pas des parties, peu importe votre sexualité ou votre sexe, je vous aime pour qui vous êtes

Mais j’ai besoin de quelqu’un d’ouvert qui veut rester et j’ai du mal à trouver ça.

«En fait, j’ai lu ma paume l’autre jour et la dame m’a dit que je n’allais pas rencontrer l’amour de ma vie au Royaume-Uni, car beaucoup de gens sont encore très étroits d’esprit ici. Alors peut-être qu’ils sont à l’étranger !»

Elle admet cependant que certaines personnes l’utilisent comme «fétiche».

«Certaines personnes me traitent comme un fantasme ou un fétiche, comme s’ils voulaient me» tester, a-t-elle déclaré.

«Ils ont des problèmes dans lesquels ils veulent se plonger et c’est tout ce que je suis pour eux. Il peut être difficile de savoir qui s’intéresse vraiment à moi.»

Malgré les défis, Harnaam dit qu’elle ne regrette pas d’avoir laissé pousser sa barbe.

«Avec le recul, malgré tout, choisir de ne pas épiler ma barbe est probablement l’une des plus grandes décisions que j’ai prises, car je ne me cache plus», a-t-elle conclu.