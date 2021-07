Concert de Dadju au Bénin : Sessimè et Nikanor dévoilent les raisons de leurs absences sur scène

Les artistes béninois Sessimè et Nikanor, invitée pour prestations sur le concert de Dadju, sont boycottés. Dans un direct diffusé chacun sur sa page Facebook ce dimanche 25 juillet 2021, Sessimè et Nikanor nous dévoilent les raisons.

Le chanteur Nikanor dénonce dans son direct le manque de respect subi par les artistes béninois, notamment le chanteur Dibi Dobo qui a été interrompu sur scène en pleine prestation par un membre du staff de Dadju.

L’artiste est allé plus loin en décrivant une scène d’une violence inouïe : un manager d’artiste mécontent de l’organisation aurait vu la sécurité lâcher sur lui des chiens d’attaque. Il se serait ensuite fait molester alors qu’il essayait de filmer la scène.

Ensuite, l’artiste Sessimè dément les rumeurs selon lesquelles son absence sur scène serait due à un retard. Selon ses dires, le conducteur prévoyait un passage de 15 à 20 minutes, ensuite elle a été invitée à revoir son conducteur, compte tenu du retard dans l’organisation. Elle a alors retiré un titre de sa playlist.

Au bout du compte, on lui indique qu’elle ne montera pas sur scène, à cause du manque de temps. La chanteuse est particulièrement remontée, d’autant qu’elle a personnellement acheté des tickets pour ses proches venus l’encourager.

Conséquence, le public béninois qui s’est massivement déplacé pour vivre une des plus grandes soirées de l’année avec le concert d’un des artistes les plus désirés de la sous-région ouest Africaine, n’a pas vu la Fana Fana lady Sessimè et le fils du pays Nikanor joués sur scène.