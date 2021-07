Comment s’est comporté l’Argentine en finale de la Copa América contre le Brésil ?

Le Brésil et l’Argentine disputeront samedi leur quatrième finale de Copa América. Le record est en faveur des Brésiliens par 2 à 1.

La classique entre le Brésil et l’Argentine définira ce samedi au légendaire stade Maracaná le titre de la Copa América 2021, lors de la quatrième finale que les deux joueront dans le plus ancien tournoi d’équipes nationales au monde.

Malgré leur rivalité historique, l’Argentine (avec 14 titres en 39 finales) et le Brésil (vainqueur dans 9 des 20 disputés), n’ont défini le tournoi entre eux que trois fois.

La première fois, en 1937, l’Argentine a battu le Brésil 2-0 en prolongation à Buenos Aires, après avoir égalé 0-0 dans le règlement 90.

Il leur a fallu près de 70 ans pour se retrouver en finale. Lors du dernier match de la Copa América Pérou 2004, la définition depuis le point de penalty a favorisé le Brésil, qui a battu l’Argentine 4-2 après un match nul 2-2 dans le temps réglementaire.

Trois ans plus tard, à Maracaibo, le Brésil remporte une nouvelle fois la Copa América Venezuela 2007 en battant les Argentins 3-0. Aujourd’hui, 14 ans plus tard, Brésiliens et Argentins se retrouveront en finale de la Copa América.