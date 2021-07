Comment Messi a rencontré sa femme ? Sa curieuse histoire avec Antonela Roccuzzo

Tout ce que fait Cristiano Ronaldo est une nouvelle en soi. Dans ce cas, un simple «j’aime» sur Instagram, a éveillé les soupçons d’une éventuelle romance à la porte, malgré le fait que tout le monde connaisse son amour avec Georgina Rodríguez.

L’histoire entre Kendall Jenner et Cristiano Ronaldo semble avoir beaucoup plus de fiction que de réalité. Comme il est de notoriété publique, le footballeur portugais est heureux en mariage et bien que cela ne signifie pas qu’il ne pourrait pas être intéressé par le jeune mannequin, la vérité est que tout indique que cette romance n’est peut-être pas possible pour l’instant.

Selon ce qui s’est passé, les rumeurs ont commencé après que Cristiano Ronaldo ait placé un «j’aime» sur une photo que l’actrice américaine a téléchargée sur son Instagram personnel.

Compte tenu de cela, Kendall a avoué qu’elle serait ravie de rencontrer la star portugaise, et il, sans être laissé pour compte, l’a invitée à assister à un de ses matchs au Santiago Bernabeu, alors qu’il était encore footballeur du Real Madrid.

Kendall Janner a une grande histoire d’amour, mais elle a clairement indiqué qu’elle ne pensait actuellement à aucune romance. Cependant, elle a avoué qu’elle ne serait pas tout à fait stricte avec cette pensée, si l’occasion se présentait d’officialiser quelque chose avec les Portugais.

Qui est Kendall Janner ?

Kendall est une star de télé-réalité américaine et internationale, mieux connue aujourd’hui pour sa présence significative dans le monde du mannequinat et de la mode.

Quand Kendall Jenner est-elle née ?

Kendall Jenner est née le 3 novembre 1995. Elle est la fille de la médaillée olympique Caitlyn Jenner, connue avant sa transition sous le nom de Bruce Jenner, et de la star de la télévision Kris Jenner.

Que fait Kendall Jenner ?

Actuellement, Kendall Jenner se consacre à temps plein à sa carrière de mannequin, une aventure qui a commencé en 2009 à l’âge de 14 ans lorsque Kendall a été signée par Wilhelmina Models à Los Angeles.

La carrière de Kendall Jenner décolle lorsqu’en 2014, elle est sélectionnée pour le défilé Automne/Hiver 2014 du créateur Marc Jacobs.

Kendall Jenner et Cristiano Ronaldo : Quelle est leur relation ?

Kendall Jenner et Cristiano Ronaldo n’ont pratiquement aucune relation au quotidien. Ils sont suivis à travers les réseaux sociaux, et un simple like, a suscité l’intérêt des gens, qui essaient de savoir ce qui se passe réellement entre eux.

Kendall Jenner et Cristiano Ronaldo : Qu’est-ce qui est vrai dans leur idylle ?

Il n’y a pas de romance confirmée entre Kendall Jenner et Cristiano Ronaldo. Le Portugais est marié à l’actrice et mannequin Georgina Rodríguez, donc tout ce que vous pensez n’est que pure spéculation.