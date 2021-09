Comment Kim Kardashian a-t-elle pris le teasing pour son look de gala ?

Meghan Markle et le prince Harry célèbrent, non seulement le 37e anniversaire du duc de Sussex, mais aussi son inclusion dans la liste des personnes les plus influentes au monde en 2021, selon le magazine Time.

La nouvelle était accompagnée d’une photographie impressionnante dans laquelle le couple est vu comme heureux et épanoui dans leur résidence de Montecito, en Californie.

Ce mercredi, le prince Harry fête ses 37 ans et reçoit cette nouvelle année de vie accompagné de son épouse Meghan Markle et de leurs enfants, Archie et Lilibet Diana.

A cette date spéciale, le duc de Sussex a déjà reçu les félicitations de sa famille et désormais, cette reconnaissance vient, avec son épouse, comme l’un des couples les plus influents au monde, selon le magazine Time. Son ajout à la liste est accompagné d’une photographie qui montre Meghan et Harry plus forts que jamais.

Les nouvelles images partagées par la publication ont été prises à son domicile de Montecito, en Californie ; ceux-ci montrent le duc et la duchesse de Sussex regardant directement la caméra, avec le bras de Harry sur l’épaule de sa femme.

Le prince Harry porte une chemise et un pantalon noirs, tandis que Meghan Markle porte une combinaison blanche avec ses cheveux parfaitement ondulés.

Sur une deuxième photo partagée par Time, l’un des couples les plus influents au monde est vu se promener dans le jardin de leur manoir de la manière la plus heureuse.

Harry porte un élégant costume vert olive et Meghan porte une chemise vert olive et un pantalon taille haute. Le profil du duc et de la duchesse de Sussex a été rédigé par le chef espagnol José Andrés, fondateur de World Central Kitchen et ami proche du couple.

«Dans un monde où chacun a une opinion sur des personnes qu’il ne connaît pas, le duc et la duchesse éprouvent de la compassion pour les personnes qu’ils ne connaissent pas. Ils ne se contentent pas de donner leur avis. Ils courent vers le combat», a écrit José Andrés à propos de Meghan Markle et du prince Harry.

Le duc et la duchesse de Sussex ont été sacrés l’un des couples les plus influents au monde en 2021. Sur la liste figurent également Simone Biles, Kate Winslet, Billie Eilish, entre autres.

Comment choisissez-vous les personnes les plus influentes de l’année ?

Meghan Markle et le prince Harry célèbrent leur inclusion dans la liste des couples les plus influents au monde, selon Time, une publication qui choisit des personnalités en fonction de l’avis de divers universitaires et experts. Il y a cinq catégories : Chefs et Révolutionnaires ; Bâtisseurs et Titans ; Artistes et Gens du Spectacle; Scientifiques et penseurs et héros et icônes.