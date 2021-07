Comment Cristiano Ronaldo dépense ses millions ? Tout ce que vous devez savoir

Les salaires des footballeurs peuvent être fous pour le commun des mortels. En fait, peut-être un simple transfert qui peut sauver votre équipe financièrement à vie. Le cas de Cristiano Ronaldo, joueur de la Juventus et de l’équipe nationale du Portugal, ne fait pas exception.

Cristiano Ronaldo est l’un des meilleurs joueurs du monde au cours de la dernière décennie, c’est le footballeur qui a le plus de followers sur ses réseaux sociaux, il a une légion de marques qui le sponsorisent, sa propre marque CR7 et plusieurs entreprises. Tout cela se traduit par le succès, la gloire et bien sûr l’argent.

Selon le magazine Forbes, la star portugaise était le deuxième footballeur le mieux payé au monde en 2019 avec 117 millions d’euros, seulement dépassé par Leo Messi. Sur ces 117 millions, 58 est le salaire qu’il perçoit à la Juventus avant impôts.

Le reste vient des primes et des variables pour les objectifs avec votre club et ses sponsors. Le principal est Nike, avec qui il a un contrat à vie, et d’autres comme Armani, Tag Heuer, PokerStars ou Castrol.

Parmi ses entreprises, Cristiano a une ligne de vêtements avec sa marque, ainsi que des eaux de Cologne et d’autres produits. Il est également partenaire de la chaîne hôtelière Pestana CR7 et dispose de deux salles de sport ouvertes à son nom.

Personne ne sait avec certitude combien s’élèvent les actifs du Portugais ou quels sont les bénéfices totaux qu’il tire de ses entreprises. D’après le magazine Forbes, ils estiment qu’en un an il peut gagner entre 230 et 290 millions d’euros, des chiffres stratosphériques hors de portée des autres mortels.

De plus, pour chaque publication sponsorisée qu’il met en ligne sur ses réseaux sociaux, Cristiano a réalisé un bénéfice de 43 millions d’euros jusqu’à présent cette année. En un an, le footballeur de la Juve peut gagner environ 160 millions d’euros, et c’est sans compter son rôle d’homme d’affaires.

Comment Cristiano Ronaldo dépense-t-il son argent ?

L’un des principaux passe-temps de Cristiano Ronaldo est d’acheter des voitures de luxe. Parmi eux, la Lamborghini Aventador se démarque, et une Rolls Royce qu’il a acquise il y a tout juste 2 ans.

De plus, il possède au moins deux hôtels particuliers, qui sont ceux qu’il habite, dans les endroits les plus chers de Madrid et de Turin. Il possède également un appartement de luxe dans la Manhattan Trump Tower, et l’hôtel à thème qu’il a installé dans sa ville natale, Madère, au Portugal.

Le salaire mensuel de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, gagne actuellement environ 3 millions de dollars par mois. Ça signifie:

– 750 000 $ par semaine

– 107,142 $ par jour

– 4464,28 par heure

– 74,40 par minute

– 1,24 par seconde

La valeur nette de Cristiano Ronaldo

À ses 35 ans, il a une valeur nette d’environ 500 millions de dollars. Cela fait de lui l’un des athlètes les plus riches du monde.

