Combien d’argent Cristiano Ronaldo gagnera-t-il à Manchester United ?

Très attendue, la première apparition de l’Argentin dans le groupe parisien a été confirmée par le club. Neymar fait également son retour. Mbappé, en instance de transfert, est aussi là.

C’était attendu, anticipé, prévu, et il est effectivement au rendez-vous. Ce dimanche 29 août sera donc bien la première pour Lionel Messi dans le groupe du Paris Saint-Germain.

Arrivé il y a moins de trois semaines dans la capitale, l’ancien Barcelonais s’entraîne depuis avec grand sérieux aux côtés de ses partenaires et devrait même connaître au stade Auguste-Delaune, sauf surprise, sa première titularisation sous le maillot Rouge et Bleu, en l’absence de Mauro Icardi (sorti sur blessure face à Brest le week-end dernier).

📋 Un groupe de 22 joueurs pour ce déplacement à Reims 👀#SDRPSG pic.twitter.com/3uKFEGjxo8 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 29, 2021

Mauricio Pochettino emmènera avec lui en Champagne un groupe de 22 joueurs. Outre Messi, deux autres sud-Américains font leur retour dans la bande : Neymar et Leandro Paredes.

À noter les absences de Pablo Sarabia et Rafinha, candidats à un départ avant la fin du mercato, mais également de Sergio Rico, blessé la semaine dernière mais qui n’a pas été mentionné dans le point médical donné par le club avant le déplacement à Reims.

Ramos, Kurzawa, Icardi et Dagba sont sur la touche, blessés. Les jeunes Ismaël Gharbi et El Chadaille Bitshiabu, présents à Brest, sont également absents.

Un soir pour rêver et espérer

Au centre de toutes les attentions depuis plusieurs jours et le début des négociations pour un potentiel transfert au Real Madrid, et en attendant que celui-ci se concrétise peut-être d’ici le 31 août minuit, Kylian Mbappé est également de la partie.

Nous devrions donc voir ce dimanche soir à Reims le PSG aligner pour la première, et peut-être la dernière fois le trio magique qui fait saliver la planète foot, Messi-Neymar-Mbappé. Qui sait, peut-être que cela convaincra le Français de rester encore un peu à Paris.