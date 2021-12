Combat Modou Lo vs Ama Baldé : une nouvelle décision sorte

Avoir une vie sexuelle épanouie, quand on a des enfants, n’est pas évident ! Pour pimenter la sienne, cette mère de 3 enfants, divorcée et âgée de 43 ans a accepté le challenge que lui a posé son amie ; avoir deux rapports sexuels par jour pendant une semaine. Voilà ce qui est arrivé !

Lundi :

Mes enfants étaient chez mon ex mari, mon copain Mario a donc passé la nuit chez moi la veille. Le matin, je l’ai surpris en le rejoignant sous la douche. C’est vrai que c’était un peu glissant et pas aussi facile que dans les films, mais c’était une très bonne façon de commencer la journée !

Le soir de ce même jour, nous avions prévu de voir une pièce théâtrale. La salle était très sombre et j’en ai profité pour lui faire des caresses. Quelques minutes après, nous étions dans les toilettes entrain de faire l’amour. C’était nouveau pour moi, mais je me suis laissée guider par Mario. Nous avons regagné nos places rapidement et discrètement, soulagés que personne ne nous ait vus !

Mardi :

Ce jour-là je me suis réveillée seule au lit et le sexe était la dernière chose à laquelle je pensais, vu les activités de la veille. J’ai essayé de me masturber, mais j’ai fini par laisser tomber car j’avais mal.

Le soir, Mario est passé à la maison pour qu’on dine ensemble. On s’est ensuite mis sur le canapé pour regarder un film, mais on a finalement terminé la soirée dans mon lit !

Mercredi :

Ce matin, j’ai essayé quelque chose que je n’avais jamais faite. J’ai réveillé Mario, en lui faisant une petite gâterie. Je commençais vraiment à apprécier ce nouveau côté spontané que je découvrais en moi !

Mario devait normalement partir en voyage pour deux jours, ce mercredi, et mes enfants devaient rentrer à la maison. Je ne savais donc pas vraiment comment j’allais réussir à faire mes deux petites séances de sexe de la journée ! C’est là que j’ai eu la brillante idée de m’essayer au téléphone rose. Mario était vraiment surpris par mes soudaines impulsions sexuelles, mais il a apprécié !

Mais ce jour là, je me suis rendue compte que Mario pouvait prendre mal le fait que ce soit toujours moi qui initie les rapports sexuels ces derniers temps. Je voulais donc calmer un peu le jeu, car comme tous les hommes, mon copain aimait lui aussi en être l’instigateur.

Jeudi :

Dès que les enfants sont partis à l’école, j’ai pris un petit moment de plaisir solitaire. Je dois avouer que le fait de faire l’amour plus souvent me donnait encore plus envie de sexe.

Le soir, j’ai essayé d’appeler Mario pour une autre séance de téléphone rose, mais il n’a pas pu répondre parce qu’il avait un diner d’affaires. J’ai pensé à me masturber encore une fois, mais j’étais beaucoup trop fatiguée pour cela.

Vendredi :

Mario m’a fait une petite surprise au bureau, il est venu me voir directement de l’aéroport. J’ai directement fermé la porte de mon bureau à clé et on a profité d’un petit moment ensemble. Puisque mon bureau était un peu isolé et que presque tous mes collègues ont pris leur pause déjeuner, il n’y avait pas vraiment de risques que quelqu’un nous voit ou nous entende, surtout qu’on a été très discrets.

Le soir, j’ai demandé à Mario de venir chez moi et je lui ai enfin parlé du challenge. Il a trouvé ça drôle et enfin compris cette montée de libido soudaine ! Il était prêt à jouer le jeu et cette nuit s’est finalement terminée par une partie de sexe. Sauf que cette fois, je n’ai pas eu d’orgasme. Je ne sais pas si c’est le fait de savoir que mes enfants sont là ou que je sois fatiguée qui a causé cela, mais ce qui est certain, c’est que les rapports n’étaient plus comme avant !

Samedi :

Même si nous étions tous les deux très fatigués, Mario a tenu à ce que je finisse le challenge ! Nous avons fait du sexe phone !

Le soir, je suis passée chez lui pour le deuxième round, mais les choses ne se sont pas passées comme nous le souhaitions. Même en utilisant beaucoup de lubrifiant, le rapport était douloureux pour moi et Mario avait du mal à rester en érection !

Dimanche :

Pour finir la semaine en beauté, j’ai commencé la journée par une partie de plaisir solitaire, bien que l’orgasme fût beaucoup moins intense que d’habitude.

Le soir, Mario est venu chez moi et nous nous sommes mis d’accord que nous n’allions rien faire. On avait besoin de faire une petite pause ! Mais dès qu’on a éteint la lumière, les choses ont pris une autre tournure.

Globalement, je pense que faire l’amour 2 fois par jour n’était pas quelque chose d’évident pour moi. Il est vrai qu’au début, c’était intriguant et excitant, mais à la fin, je le sentais plus une obligation qu’un plaisir.

Il est important de garder en tête qu’il n’y a pas de normes ou de fréquences exactes de rapports sexuels, pour que votre vie sexuelle soit épanouie. Chaque couple suit son propre rythme et cadence et trouve son propre équilibre. L’important c’est de se sentir bien avec l’autre et de sentir épanoui !