Collection de bijoux Cristiano Ronaldo : les 5 photos impressionnantes

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez assistent aux événements, ils savent comment faire tourner les têtes. Plus récemment, le couple était invité aux Dubai Globe Soccer Awards au Moyen-Orient, où ils ont montré leur amour des bijoux coûteux.

En fait, Ronaldo avait plus de 600 000 £ de glace d’une seule main alors qu’il acceptait le prix du joueur du siècle. En septembre dernier, la superbe partenaire Georgina, 26 ans, a reçu une incroyable bague de fiançailles de 615 000 £. Nous pensons que leur collection de bijoux vaut au moins 2,6 millions de livres sterling. Voici ce que nous avons vu.

La montre £1.2M

En 2018, avant son retour émouvant à Old Trafford avec la Juventus jouant contre l’ancien club de Manchester United en Ligue des champions, Ronaldo a fait forte impression lors d’une conférence de presse.

Il a été aperçu portant une montre Franck Muller incrustée de diamants d’une valeur étonnante de 1,2 million de livres sterling. L’accessoire préféré de Ronaldo est orné de 424 diamants blancs scintillants.

Auparavant, il avait été vu portant une édition limitée Jacob and Company H24 à 100 000 £ à son poignet, qui avait un poids total de diamant de 15,25 carats. Ronaldo a été nommé ambassadeur de la marque Jacob and Co en 2013, lorsqu’il jouait pour le Real Madrid.

La bague de fiançailles

Rien ne dit plus «Je t’aime» que de se lancer dans des bijoux inestimables pour la femme. Et Ronaldo a tout mis en œuvre lorsqu’il aurait offert à Georgina une bague de fiançailles d’une valeur de 615 000 £.

La bague est ornée d’une grosse pierre de saphir et incrustée de diamants. GamblingDeals a compilé une liste des bagues de fiançailles les plus chères du football – et celle de Ronaldo était en tête de liste. Georgina montre régulièrement le cierge magique sur Instagram à ses 23 millions de followers.

Rolex la plus chère

Un garde-temps chic fait l’homme. Et Ronaldo adore une montre bling-bling – repéré portant une Rolex GMT Master Ice de 380 000 £ aux Dubai Globe Soccer Awards le mois dernier.

La montre flashy est considérée comme la montre la plus chère jamais fabriquée par Rolex. Il est réalisé en or blanc 18 carats et incrusté de centaines de diamants de 30 carats.

Sonner dans la nouvelle année

Pour ne pas être surpassé par Georgina dans les enjeux du ring, Ronaldo a aussi son propre cierge magique… en fait, il en a deux. Toujours à Dubaï, Cristiano portait une bague pour femme (d’une valeur estimée à 200 000 £) pour les Globe Soccer Awards.

Il comportait un énorme diamant jaune entouré d’un halo de diamants blancs et serti sur une bande incrustée de diamants. À côté de cela, il portait une alliance en diamant à son doigt de mariage d’une valeur estimée à 50 000 £.