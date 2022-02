Coco Émilia : «Je veux plus entendre ni lire le mot divorce sur mon mariage», Francis Mvemba

Dans le clash entre Ivoiriens et Camerounais, les choses se sont très vite envenimées, devenant à la limite, personnelles. Alors taclée violemment de partout sur la toile pour son mariage déjà à terme, l’influenceuse Coco Emilia a révélé que son mariage est bel et bien terminé. Une affirmation qui n’a pas vraiment plu à son mari, Francis Mvemba.

De son vrai nom Ilondo Nawe Claude Emilia, plus connue sous le pseudo «Coco Emilia» ou «Biscuit de Mer», elle a convolé en justes noces courant avril 2021, avec un riche homme congolais du nom de Francis Mvemba.

Un peu plus de 4 mois après leur mariage, Emilia a donné naissance à une petite fille nommée Sophie July Émilia Mvemba. Un mariage luxueux qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux pour une petite famille parfaite donc.

Mais depuis lors, le couple n’a cessé de faire face à des polémiques sur la toile. Dernièrement, pour s’être réjouie de l’élimination des Eléphants face aux Pharaons à la CAN 2021, les internautes se sont attaqués à la femme d’affaires, en afirmant que son mariage battait de l’aile.

Des piques qui ont poussé la Camerounaise a déclarer finalement via sa story Snapchat qu’elle-même a demandé le divorce. «On parle d’un mariage dans lequel c’est moi même qui est décidé de partir mais surtout de demander le divorce non?» avait-elle déclaré.

Des propos que Francis a très mal digéré. Il a décidé de sortir de sa réserve, en publiant une réponse qui ne laisse planer aucun doute sur sa position sur le présumé divorce.

«Emilia je tai trouvé avec le statut de Mlle je t’ai donner le statut de madame et ton prochain sera soit veuve soit décédé jamais Divorcé donc ne me fatigue plus avec tes jalousies tôt le matin là !! Tu vas rester mariée de gré ou de force . Je veux plus entendre ni lire le mot divorce sur mon mariage !!!», a-t-il déclaré via son Snapchat.

Voilà une situation bien délicate, il faut dire. Afrik-plus y reviendra pour ses lecteurs…