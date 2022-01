Coco Émilia célèbre la victoire du Cameroun avec 20 bouteilles de champagne

Les cyber-tensions entre les peuples du Cameroun et de Côte d’Ivoire sont préoccupantes. Sur internet, les insultes des deux côtés n’ont pas disparu. A ce titre, les influenceurs et artistes ivoiriens sensibilisent au calme de la situation. La femme d’affaires Emma Lohoues a également sauté sur la tendance, appelant à se rassurer.

Entre la défense de la patrie, l’amertume sur l’acronyme CAN de l’équipe de l’Eléphant, et même la prétendue tricherie de l’équipe camerounaise dénoncée par divers supporters, l’émotion a culminé sur internet. Les peuples du Cameroun et de la Côte d’Ivoire sont occupés à se tenir mutuellement des propos désobligeants, voire insultants.

Au milieu de toute cette bagarre, l’influenceuse ivoirienne Emma Lohoues a choisi de porter la casquette de pacificatrice. Jeudi 27 janvier, elle a posté une vidéo sur son profil Facebook dans laquelle elle invite les Ivoiriens et les Camerounais à rétablir la fraternité. Selon Emma Lohoues, «le football doit nous unir, pas nous diviser».

«Je condamne les Camerounais dans les termes les plus forts pour avoir piétiné le drapeau ivoirien et même hué notre équipe. Le football, le sport, devrait nous rassembler, pas nous détruire. Mais ce qui se passe maintenant n’est pas du tout fair-play. Ses insultes sont venues de toutes parts, les mots étaient si vicieux, on est allé si loin. On n’avait pas à faire ça, descendre si bas.

On pouvait se moquer les uns des autres et passer à autre chose. Certains Ivoiriens se sont plaints que je ne répondais pas aux insultes de notre camerounais Des frères nous ont fait. Des insultes que nous condamnons tous. Dois-je aller dans le sens que nous condamnons tous ? Toujours en train de jurer ? Ça n’a pas de sens pour moi. Calmons-nous, laissons tomber, il y a une vie après la CAN.

La CAN se terminera Comment se voit-on dans le futur Chacun de nous a un frère, un ami, un camerounais proche, un artiste camerounais qu’il aime et vice versa Nous sommes tous liés d’une manière ou d’une autre», a insisté Emma Lohoues.

D’autres artistes, célébrités du showbiz, influenceurs ou acteurs ivoiriens ont également appelé au calme de la tempête.