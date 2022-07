Clasico : le sublime but de Raphinha lors de Real Madrid-FC Barcelone (vidéo)

Après un but et deux passes décisives pour son premier match avec le FC Barcelone contre l’Inter Miami, Raphinha est entré encore un peu plus dans le cœur des supporters du Barça en offrant la victoire face au Real Madrid en match amical (1-0).

Alors qu’il traînait à l’entrée de la surface de réparation, il a intercepté une mauvaise passe de Militao avant d’envoyer, après un contrôle parfait, une frappe lourde dans la lucarne de Courtois (27’).

L’international brésilien avait beaucoup fait parler ces derniers jours, lorsqu’il avait affirmé qu’il ne craignait pas les Madrilènes: «Nous sommes meilleurs que le Real. Je marquerai contre eux».

Il a finalement tenu parole plus vite que prévu et de fort belle manière, au cours d’un Clasico plutôt fidèle à se réputation: de l’intensité, des duels, des frictions et, finalement, une action de classe mondiale