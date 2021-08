Christina Milian s’affiche avec un décolleté XXL : la femme de M Pokora est trop canon !

Christina Milian est une bombe atomique. La femme de M Pokora sait mettre en valeur sa jolie silhouette. Sur Instagram, elle vient de faire grimper la température avec un décolleté XXL.

Les fans de Christina Milian ont eu chaud ce samedi. Sur Instagram, Christina Milian a posté un cliché magnifique où elle affiche une forme rayonnante. Vêtue d’un jean et d’un top blanc, la compagne de M Pokora a fait sensation.

Enfin, surtout son débardeur doté d’un décolleté XXL. Soulignant à merveille ses courbes, le morceau de tissu a donné chaud aux fans de la belle américaine.

Et les compliments n’ont pas tardé à fuser. «Trop belle», «Beauté», «Oh mon Dieu», se sont exclamés ses followers sous le choc. Le moins que l’on puisse dire est que la belle brune a mis tout le monde d’accord avec sa tenue.

Et il n’y a pas qu’avec ses fringues que la belle crée le buzz. La mère de Violet, Kenna et Isaiah a aussi surpris ses fans avec un nouveau look capillaire cette semaine.

En effet, la jeune femme est apparue l’autre jour sur Instagram avec les cheveux blonds ! Imaginez deux secondes le choc pour les fans de l’épouse de M Pokora !

La belle avait ainsi opté pour une coupe afro et décolorée qui lui faisait un look d’enfer. D’ailleurs, ses fans ont adoré. «J’adore ce look ! Tu es tellement belle !», «Tu es juste sublime dans cette afro blonde !», lui ont écrit ses followers.

Eh oui ! La compagne de M Pokora sait être sublime en toute occasion. Mais cette grosse surprise capillaire était en fait l’arbre qui cachait le foret. Car si Christina Milian l’avait adoptée, c’était pour une bonne raison.

Eh oui, la compagne de M Pokora n’est pas devenue blonde. En réalité, elle s’est servi de ce look pour annoncer la sortie de son prochain film, «Resort to love» (L’amour complexe, en français).

Chouette ! Les fans de la belle brune vont pouvoir bientôt la retrouver sur Netflix. «Resort to love est offciellement disponible sur Netflix !», ainsi annoncé la starlette sur ses réseaux sociaux.

«Alors sortez les pop-corn et installez-vous confortablement sur votre canapé ! Merci à tous pour votre soutien, je vous aime». Nul doute que ses fans vont se précipiter pour découvrir cette merveille !

L’épouse de M Pokora y interprète une musicienne qui voit ses fiançailles rompues. Et sa prochaine collaboration pour un album reportée ! Une histoire qui commence donc plutôt mal, mais qui fini heureusement bien !