Christina Milian : la femme de M. Pokora se dÃ©voile en bikini ultra sexy !

Après un accouchement pourtant récent, Christina Milian a l’air d’avoir retrouvé la forme. Le vendredi 20 août 2021, elle s’affiche même en bikini très échancré dans une publication Instagram. Les internautes s’émoustillent face à sa silhouette.

Christina Milian et Matt Pokora filent le parfait amour depuis, maintenant, plusieurs années. De leur union sont nés deux petits garçons, Isaiah et Kenna. Ce dernier est venu au monde le 24 avril dernier.

Depuis, toute la petite famille est sur un nuage. A un détail près… Le mercredi 11 août, la chanteuse avait voulu décomplexer un grand nombre de femmes.

La mère de trois enfants resplendit et cela fait plaisir à voir. Le vendredi 20 août 2021, l’actrice a partagé un moment estival très caliente.

Dans une publication Instagram, la jolie brune s’est affichée en bikini ultra sexy. Et il n’y a pas à dire… Les internautes ont adoré le résultat. «Beauté maman», «Waouh», «Ok !», «Magnifique», «Incroyable», ont-ils commenté. Christina Milian a retrouvé la forme malgré trois grossesses.

Les courbes incroyables de la chanteuse en font rêver plus d’uns et plus d’unes. Ça c’est sûr !

Pour voir la photo, c’est par ici.