Christina Milian : la compagne de M Pokora, semble plus belle que jamais (photos)

Elle a accouché en avril, mais n’a rien lâché pour retrouver un corps de rêve le plus vite possible : Christina Milian publie une superbe photo d’elle sur Instagram ! La compagne de M Pokora a l’air heureuse, épanouie et amoureuse. De quoi passer de très bonnes vacances !

Car Christina Milian n’a pas arrêté. Entre Isaiah, le tournage à l’Île Maurice pour un joli film sorti sur Netflix avant d’accoucher et de s’occuper de Kenna, l’année 2021 a dû filer à une vitesse folle pour l’actrice. Mais elle a trouvé le temps de s’occuper d’elle. Voilà donc toute la famille qui profite de la piscine !

Toute la famille, on l’imagine, car l’Américaine ne met pas tout le monde sur la photo. On retrouve ainsi son «baby daddy», le jeune papa au nom de M Pokora. De dos, on imagine bien le chanteur s’occuper de l’un de ses deux fils. Ou même des deux. Mais personne n’a donné l’envers du décor !

La famille profite donc d’un moment de repos, avant d’attaquer la rentrée pied au plancher. Il faut aussi dire que l’artiste a pas mal regretté d’avoir manqué les premier pas de son premier fils. Pris par son Pyramide Tour, il a connu quelques difficultés à concilier boulot et famille. Mais ça n’arrivera plus !

Terminés les regrets, M Pokora veut profiter de chaque moment, de chaque première fois entre Isaiah et Kenna. Mais comment va-t-il s’y prendre pour la rentrée ?

Car ce touche à tout veut encore ajouter une corde à son arc. Après le chant, après la dans, le voilà ainsi sur les planches à partir de septembre.

Entre Philippe Lellouche et Estelle Lefébure, le chanteur va en effet devoir trouver sa place sur scène. Et le nom de la pièce a l’air de lui convenir parfaitement, puisqu’elle s’appelle «Les grandes ambitions».

De grandes ambitions, Christina Milian et son mari en ont. Mais il va falloir le prouver au théâtre de la Madeleine !

Les fans doivent donc s’attendre à retrouver toute la famille à Paris pour les premiers pas de Matt sur les planches. En attendant cette rentrée sur des chapeaux de roue, soleil et piscine ont l’air au programme.

Dans ses stories, la maman d’Isaiah, Kenna et Violet va même plus loin dans l’eau : direction la mer. Pas sûr que toute sa petite tribu l’ait suivie sur le bateau, mais Christina Milian apparaît radieuse au côté de sa fille.

Pendant ce temps, on imagine bien M Pokora répéter son texte. Mais après une année à courir dans tous les sens, sa femme a bien le droit de profiter d’une journée au bord de la mer.

Courir, d’ailleurs, Christina Milian l’a pas mal fait. À force de s’afficher à la salle et sur un tapis de course, l’actrice a en effet fini par impressionner ses fans : quelques mois après son accouchement, voilà qu’elle a retrouvé son corps de rêve !

La famille vit donc très bien. M Pokora et sa femme ont l’air très heureux, surtout avec leurs trois enfants… On attend de voir la suite de leurs aventures, et leurs premiers pas à Paris en septembre !