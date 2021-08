Christina Milian : la belle très émue par le succès de son film «Resort to Love» !

Iris Mittenaere et Diego El Glaoui vont bien, merci pour eux ! Les deux amoureux profitent de jolies vacances en Grèce… et en profitent ainsi pour faire rêver les fans avec de jolies photos, faites d’amour et d’eau chaude de la mer Égée. Un joli été qui se poursuit donc pour les deux.

Car le couple de globe trotters ne s’arrête pas ! Ainsi, rien qu’en deux semaines, les fans ont pu suivre leurs aventures à Dubaï, puis dans le sud de la France, et enfin en Grèce… Un été riche en soleil, mais aussi en amour. Les deux ne se quittent plus, et partagent ainsi de jolis moments qui donnent envie de voyager !

Dernier endroit en date, l’île de Ios, au milieu des Cyclades Grecques. Au beau milieu de la mer Égée, Iris Mittenaere et son chéri prennent ainsi de jolis bains de soleil. Ils en profitent aussi pour se régaler des spécialités locales. On a ainsi pu voir l’ancienne Miss France se faire plaisir plusieurs soirs avec des «loukoumades».

Ces petits beignets parsemés de sirop ont ainsi fait le bonheur de Diego et de son amoureuse… Mais aussi celui des fans, qui ont retrouvé l’appétit rien qu’à les regarder. À côté de ça, les deux amoureux se font plaisir avec de petits tours en bateau. Et aussi avec de très jolies photo, au milieu d’un eau «dorée».

Cette «eau dorée», Iris Mittenaere la célèbre à travers cinq jolis moments partagés sur son compte Insta. On la retrouve aussi plongée dans l’eau. Mais surtout plongée dans les yeux de son chéri, Diego El Glaoui. «Ça m’a rendue tellement heureuse«, célèbre-t-elle ainsi dans une légende écrite en anglais.

Avec un petit coeur orange pour ponctuer le tout, on sent donc l’amour à plein nez. Dans les bras l’un de l’autre, en train de s’embrasser, câlins sur les rochers : les tourtereaux ont l’air d’avoir bien profité de ce bain de vacances. On les découvre aussi en train de se taquiner dans l’eau, morts de rire entre deux brasses.

Voilà donc des vacances rondement menées par le couple Mittenaere – El Glaoui ! Après quelques jours à Dubaï, à profiter, mais sans doute aussi à préparer leurs futurs projets, ils ont quitté le Golfe pour quelques jours au bord de la mer Méditerranée. De jolies photos de Saint-Tropez plus tard, les voilà donc en Grèce…

Les fans n’ont pas fini d’en prendre plein les yeux. Car à chaque photo publiée par Iris Mittenaere, ils s’enchantent devant les couleurs, la beauté et l’amour qui s’en dégagent. Reste donc à connaître la future destination du couple après l’île d’Ios. Et les deux ont pas mal de choix pour se faire plaisir !

Les Cyclades possèdent ainsi plus de 200 îles, quand la Grèce en compte au moins 1 200, voire 6 000 selon si on peut y vivre, où y accoster sans problème.

Iris Mittenaere et Diego El Glaoui risquent donc de faire découvrir la Grèce à leurs abonnés. Une eau dorée, des scènes d’amour et des spécialités locales à manger : que demander de plus ?