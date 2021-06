Christina Milian : la belle partage un moment en famille complètement déjanté

Lundi 28 juin, sur Instagram, Laury Thilleman a partagé une vidéo pour dévoiler sa nouvelle coupe de cheveux… ratée. «Oups», a-t-elle écrit en légende des images qui n’ont clairement pas fait l’unanimité auprès de ses abonnés.

Un vent de changement. Avec l’arrivée de l’été, Laury Thilleman a décidé de se transformer. Lundi 28 juin, sur Instagram, la reine de beauté a partagé une vidéo de sa nouvelle coupe de cheveux… ratée. Elle n’est en effet pas vraiment ravie du résultat.

En peignoir, devant le miroir de sa salle de bain, elle s’est filmée cachant d’abord son visage avant de dévoiler une frange épaisse coupée en escalier, faisant des grimaces en découvrant ses cheveux en bataille.

«Oups», a-t-elle écrit en légende, ajoutant avec humour le hashtag «coupe mulet bonjour». Immédiatement, de nombreux internautes ont tenu à rassurer Laury Thilleman. «Non mais j’adore la frange», «J’adore», «Toujours aussi canon», «Sublimissime», «Très belle avec une frange», «Ça te va bien», «Merveilleusement jolie», a-t-on pu lire en commentaire. Mais la nouvelle coupe de la compagne de Juan Arbelaez n’a pas fait l’unanimité… loin de là.

«Là, c’est au saut du lit… Il faut coiffer», a commenté un abonné, optimiste. «Tu sauras trouver une façon de te coiffer pour rattraper tout ça», a ajouté un autre précisant que cela repousserait vite. «La frange ne va pas à tout le monde, C’est une perruque ?, Mais que s’est-il passé ?, Non non non non non dis nous que c’est une fausse !?, Mais pourquoi ? T’as perdu un pari ?, Sérieux ?, Noooooon», ont commenté d’autres internautes, moins indulgents.

Avec Voici.fr