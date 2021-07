Christina Milian : la belle fait une adorable déclaration à Violet !

Alerte à la mignonnerie ! Christina Milian vient de faire une adorable déclaration à Violet sur Instagram. La compagne de M Pokora fait fondre la Toile.

Vous êtes toujours aussi nombreux à suivre l’actualité qui entoure Christina Milian. Et pour cause ! La star adore partager son quotidien avec ses fans sur les réseaux sociaux.

Dernièrement, elle publiait même une vidéo challenge sur son compte TikTok. Et ce, en compagnie de son compagnon. Eh oui ! M Pokora et la jeune femme sont toujours aussi complices.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux célébrités sont vraiment sur la même longueur d’onde. Ainsi, ils participaient ensemble à un concept devenu viral : «Si vous aviez vu un aperçu de votre relation avant de vous rendre à votre premier rendez-vous… Iriez-vous ?»

Dans les images, une montagne de moments de bonheur. M Pokora tenant son fils, les deux tourtereaux en train de rire et une quantité phénoménale de joie.

En bref, la jeune maman est plus heureuse que jamais dans les bras de son petit frenchie. Christina Milian a donc enfin trouvé chaussure à son pied. Pourtant, les choses n’étaient pas gagnées. L’actrice américaine se moquait ainsi gentiment de sa propre personne il y a quelque temps.

En effet, avant de trouver l’amour, la jolie brune a enchaîné les conquêtes. Et l’une d’elle n’avait pas durée très longtemps. Plus in love que jamais de The Dream, la star avait ainsi franchi les étapes à toute allure.

Officialisation, mariage à Las Vegas, premier bébé. Et tout cela en moins d’un an ! Un record qu’elle ne regrette pas du tout ! Bien au contraire. Si son mariage avec le rappeur n’aura duré que quelques mois, celui-ci lui aura tout de même permis de mettre au monde un être exceptionnel.

Aujourd’hui, la compagne de M Pokora n’hésite d’ailleurs pas à déclarer sa flamme à sa fille sur les réseaux sociaux. Et ce, pour le plus grand bonheur des fans. En vacances en Corse, Christina Milian profite donc à fond de sa famille. Au programme, baignades, séances de bronzage et autres activités estivales. La perfection !

Plus proche que jamais de Violet, la jeune femme vient d’ailleurs de poster une photo en sa compagnie. Assises sur un rocher, bras dessus bras dessous, mère et fille sont aux anges. Vêtue d’un maillot de bain blanc, la femme de M Pokora fait sensation sur la Toile. À ses côtés, l’aînée de l’actrice arbore une pièce colorée et de jolies tresses.

Une image qui a rapidement fait réagir les internautes. En effet, le post mis en ligne par Christina Milian a généré près de 90 000 likes et des milliers de commentaires tous plus positifs les uns des autres.

Parmi eux : «Violet est trop mignonne» ; «Merveilleuses» ; «Les jumelles» ou encore de simples cœurs. Autant de messages qui approuvent l’instant mère – fille passé à Cala Rossa.

D’ailleurs, Christina Milian en profite pour déclarer son amour à son petit bébé. Sous la photo, elle ajoute, elle aussi, un petit mot. «Elle me donne plus d’amour que je ne pourrais jamais en demander…« Trop chou !