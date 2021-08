Christian Pulisic est-il meilleur que Messi ? VÃ©rifiez les statistiques et les chiffres

Le Real Madrid définit son effectif pour le début de la Liga et compte sur l’arrivée de renforts pour accompagner Benzema à l’avant, nous vous informons quels sont les attaquants que Los Merengues ont dans leur portefeuille.

Florentino Pérez a moins d’un mois pour changer sa stratégie de transfert. Si tout reste le même que l’été dernier, il réalisera quelque chose d’inédit : ne pas dépenser en signatures deux années de suite.

La crise générée par le coronavirus a précipité la décision de Florentino Pérez de ne faire aucune signature et d’engager une politique d’austérité, également contrainte par le coût des travaux au stade Santiago Bernabéu.

Elle a ainsi obtenu près de 101 millions d’euros pour les ventes de noms tels que Achraf Hakimi, Sergio Reguilón, Óscar Rodríguez, Javi Sánchez, Alberto Soro, Jorge de Frutos et Dani Gómez.

Il a choisi de garder les joueurs de retour de leurs périodes de prêt (Odegaard et Odriozola) et le mouvement n’a pas bien fonctionné: il a atteint les demi-finales de la Ligue des champions, a terminé deuxième de la Liga et a été éliminé au troisième tour de la Copa del Rey. Cette fois, sans investissement, il n’y avait pas de titres.

Après le départ de Sergio Ramos et la vente de Varane à Manchester United, le Real Madrid veut travailler sur la défense, l’une des positions les plus faibles du nouveau projet d’Ancelotti.

La nouvelle politique de transfert de l’équipe du Real Madrid est claire, au moins pour cet été : si Mbappé arrive, le Français sera le seul ajout de tout l’été, mais il y a de fortes chances qu’il ne puisse pas atterrir au Santiago Bernabéu.

Quels sont les renforts possibles du Real Madrid ?

Kylian Mbappé

Le PSG attend un dernier transfert du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Les temps ont changé et maintenant Florentino, l’architecte de cette succession galactique de Figo, Zidane, Ronaldo et Beckham, se bat contre un pouvoir du football différent, celui exercé par le club-État.

Mais dans le cas de Kylian Mbappé, le président a la meilleure arme possible, la volonté du joueur. Cependant, ce nouveau changement d’ordre l’oblige à concevoir des stratégies et des mesures à plus long terme. Ce fut le cas avec Hazard. Désormais, le club garde espoir pour Mbappé jusqu’au dernier jour du marché.

La star de France sera disponible samedi pour le match d’ouverture du PSG en Ligue 1 contre Troyes, bien que sa présence dans le choc de la Super Coupe avec Lille n’ait pas été confirmée, mais tout indique que le Français entamera ce qui pourrait être sa dernière saison avec le PSG samedi, à moins qu’il ne parte avant la fin du mercato en cours.

Richarlison

Le Brésilien Richarlison est dans l’orbite du Real Madrid et après l’avoir observé en Copa America, il a été postulé en renfort de la Casa Blanca. Le problème pour l’entraîneur italien, c’est que le prix élevé de l’international brésilien le met dans une situation compliquée.

Les clubs n’ont pas assez de revenus pour faire les dépenses auxquelles nous sommes habitués, mais le Real et son président devront faire un effort pour donner à l’effectif un bon niveau.

Richarlison a quatre compétences qui feraient trembler n’importe quelle défense sud-américaine. Il a de la vitesse, un jeu aérien, une taille luxueuse avec laquelle il réalise d’excellents crochets et une anticipation à l’intérieur de la surface qui lui permet de marquer de nombreux buts devant les yeux des défenseurs rivaux. Sa tête est sa meilleure arme

Mikkel Daamsgaard

Damsgaard, est un autre des attaquants recherchés par le Real Madrid, le Danois est une trouvaille de l’entraîneur Kasper Hjulmand pour reconstruire le jeu offensif en l’absence d’Eriksen. La Sampdoria tient à s’appuyer sur le grand championnat d’Europe de Mikkel Damsgaard (21) à la tête du Danemark, le package surprise du tournoi.

Les Danois sont arrivés moins de 10 minutes après avoir atteint la finale du tournoi, mais un penalty contre eux leur a refusé une place en finale. Le prix demandé par l’équipe de Gênes pour Damsgaard est d’au moins 35 millions d’euros.

Mikel mérinos

Mikel Merino est la cible de l’entraîneur italien. Sans aucun doute, ce serait un coup dur pour l’équipe txuri-urdin, qui perdrait l’un de ses meilleurs joueurs.

Bien que la clause de sortie du milieu de terrain de 25 ans soit de 60 millions d’euros, les bonnes relations entre les clubs pourraient déterminer la signature du milieu de terrain de Pampelune au Santiago Bernabeu.

Merino peut jouer en tant que milieu de terrain intérieur, ce qui donnerait un peu de repos à Modric, et peut même jouer à la place de Casemiro si nécessaire. De plus, il a de l’arrivée et une tenue de balle importante.

Pour cela et bien plus encore, Ancelotti veut que le Real Madrid obtienne l’un des meilleurs, que oui, les premiers joueurs comme Isco et Ceballos devront partir.

Erling Haaland

Haaland est clair qu’il veut signer pour le Real Madrid et les Merengues le savent parfaitement. De l’intérieur de l’entité madridista, ils assurent que le Norvégien serait ravi d’arriver au club des 13 Champions, ce qui l’a conduit à dire non aux offres alléchantes des grands clubs européens. Chelsea, le PSG et le Bayern ont manifesté leur intérêt pour l’attaquant, mais la réponse du jeune joueur a toujours été NON.

Aussi Mino Raiola, son agent, a essayé de le faire signer pour un Barcelone avec d’énormes problèmes économiques pour entreprendre une opération de ce calibre. L’attaquant a décidé que son intention était de signer pour le club de la capitale espagnole cet été ou la saison prochaine.

Koulibaly

Ancelotti a fourni un nom qu’il connaît bien, il s’agit du Franco-Sénégalais Koulibaly qu’il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2023 avec Napoli, qui le considère comme incessible. Mais il pourrait partir en échange de 60 millions d’euros, un chiffre pratiquement inaccessible pour le Real Madrid.