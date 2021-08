Choquant : voyez quel club a proposé 85 millions de livres sterling plus un joueur pour Lukaku et pourquoi l’Inter Milan a rejeté l’accord

Mino Raiola a rencontré les dirigeants de l’équipe parisienne pour évoquer le retour du Suédois au Parc des Princes, mais l’idée s’est vite estompée.

En route vers 40 ans, Zlatan Ibrahimovic semble encore se sentir assez fort pour rester compétitif dans une grande équipe et Mino Raiola a tenté de le remettre au Paris Saint-Germain, afin d’avoir un salaire plus élevé et surtout un plus gros projet. sports qu’il a maintenant à l’AC Milan.

L’agent du joueur suédois a rencontré les dirigeants de l’équipe de France, en mars dernier, pour discuter de son éventuel retour au Parc des Princes.

Selon le journal français ‘Le Parisien’, au printemps dernier, alors que sa prolongation de contrat avec les rossoneros était en cours de négociation, Mino Raiola a rencontré Leonardo pour lui offrir la possibilité d’avoir à nouveau Zlatan Ibrahimovic dans son attaquant cette saison, qui est sur le point de commencer.

Le géant suédois a mis fin à un contrat avec les Rossoneros et aurait rejoint l’équipe de France gratuitement, cependant il semble que Leonardo n’ait à aucun moment envisagé d’accepter cette proposition, ce qui a fini par conduire au renouvellement de l’attaquant suédois avec l’équipe lombarde.

Même s’il s’agissait d’une très bonne option, puisque Zlatan Ibrahimovic est arrivé gratuitement, Leonardo, directeur sportif du PSG, a décidé de rejeter cette possibilité puisqu’il a d’autres projets pour l’attaquant de l’équipe parisienne.

Le Suédois avait des doutes sur le renouvellement de son contrat avec Milan et il semble qu’il ait ordonné à son représentant de parler avec l’équipe parisienne pour essayer de remettre le maillot parisien cette saison, après le refus de Leonardo, il a accepté la proposition de renouvellement qu’il avait à propos des rossoneros. tableau.