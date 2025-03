Chloé Bailey claque la porte à Burna Boy ? Les indices d’une séparation

La chanteuse américaine Chloé Bailey est au centre des discussions depuis qu’elle a partagé une reprise musicale sur Instagram, laissant planer le doute sur une possible rupture avec le célèbre artiste nigérian Burna Boy. Les paroles de sa performance, teintées de tristesse et de regrets, ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, relançant les spéculations sur leur relation.

Dans cette reprise, Chloé semble s’adresser directement à un ancien amour, évoquant une trahison et du temps perdu. « Tu m’as fait perdre mon temps », chante-t-elle, avant d’ajouter : « Je n’aurais pas dû ignorer tous les signes. Tu m’as fait passer pour une folle. » Ces mots, perçus comme une allusion à Burna Boy, ont immédiatement suscité des réactions parmi leurs fans.

Les rumeurs de rupture ont pris de l’ampleur quand Chloé a cessé de suivre Burna Boy sur Instagram, un geste souvent vu comme un signe de tension. Cela survient après les accusations de Sophia Egbueje, une mondaine nigériane, qui affirme que Burna Boy ne lui a pas offert la Lamborghini promise en échange d’une nuit. Bien que Burna Boy n’ait pas répondu, cette affaire semble avoir affecté sa relation avec Chloé.

Dans sa chanson, Chloé semble également réagir à ces événements : « Je ne sais pas pour les autres filles avec qui tu avais l’habitude de traiter, mais je n’ai pas besoin d’acheter un homme pour me donner de l’amour avec qui coucher, non. » Ces paroles, empreintes de fierté et de détermination, montrent qu’elle refuse de se laisser définir par cette relation. Elle conclut en affirmant sa singularité : « Il n’y a qu’une Chloé au monde et aucune autre femme ne peut l’égaler. »

Rappelons que Burna Boy avait confirmé sa relation avec Chloé lors d’un dîner romantique à Lagos, au Nigeria, en février 2025. À l’époque, leur couple semblait solide, mais les récents développements laissent penser que les choses ont changé. Pour l’instant, ni Chloé ni Burna Boy n’ont officiellement commenté ces rumeurs, laissant leurs fans dans l’expectative.