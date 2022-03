Chioma : l’ex-fiancée de la star Davido met la toile sous le charme avec un cliché

Chioma Rowland, l’ex-fiancée du célèbre chanteur nigérian Davido, ne fait pas dans la demi-mesure quand il s’agit de mode et ses dernières photos sur son compte Instagram ne font que le confirmer.

La belle jeune femme était la fiancée que la star nigériane devait épouser. Comme tout le monde le sait, le couple a même mis au monde un mignon garçon.

Malheureusement, à cause de quelques soucis, le célèbre couple a mis fin à cette relation, qui faisait tellement parler et qui faisait vraiment rêver certains internautes.

Lorsque la belle jeune femme a commencé à sortir avec le chanteur, elle est automatiquement devenue une star aux yeux de tout le monde.

Celle qui n’était même pas connue sur la toile a actuellement plus de 2 millions d’abonnés sur son compte Instagram.

Elle y poste souvent de magnifiques photos et vidéos d’elle. Des fois même, on y aperçoit des images de son adorable fils et quelques vidéos de ses arts culinaires.

La belle Chioma aux formes envoutantes a posté 2 sublimes photos d’elle sur son compte Instagram pour le plus grand plaisir des internautes.

Sur ces dernières, l’ex-fiancée de Davido était époustouflante et tous les internautes étaient sous le charme de sa beauté.