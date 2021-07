Chiellini débutera sa 18e année à la Juventus : 5 joueurs qui ont joué pendant 20 ans dans un club

Paolo Maldini, Ryan Giggs, Francesco Totti sont quelques-uns des joueurs qui ont joué plus de 20 ans dans un club.

Le défenseur italien vétéran Giorgio Chiellini a annoncé qu’il signerait bientôt un nouveau contrat avec la Juventus, prolongeant ainsi son association de 17 ans avec le club.

Le défenseur de 38 ans, qui vient de mener l’Italie à la gloire de l’Euro 2020, a décidé de signer un nouvel accord après l’expiration de son contrat avec les Bianconneri en juin.

Son nouveau contrat devrait durer entre 2 et 3 ans. Cela le verrait peut-être atteindre la marque du 20e anniversaire avec les Vieilles Dames. Nous examinerons 5 joueurs qui ont également atteint le point de repère rare dans un club.

Paulo Maldini : Peut-être le plus grand défenseur italien de tous les temps. Maldini a passé 25 ans à l’AC Milan, à la tête de l’équipe et à tout gagner à la parade. Il a joué au San Siro entre 1984 et 2009, remportant 25 trophées au total.

Francesco Totti : Un autre Italien, un autre homme de club d’un demi-siècle. Totti est une légende rom, jouant 619 matchs et marquant 250 buts dans la capitale italienne. Il a remporté 5 trophées au cours d’une carrière de 1992 à 2017.

Ryan Giggs : Le Gallois Ryan Giggs a passé un total de 2 douzaines d’années (24 ans) dans une équipe dominante de Manchester United. Il a fait 672 apparitions pour le club, marquant 114 buts.

Son impressionnante armoire à trophées comprend 13 titres de Premier League, 2 titres d’UEFA Champions League, 4 FA Cups, 3 League Cups, 9 Community Shields, 1 FIFA Club World Cup, 1 Intercontinental Cup et 1 UEFA Super Club. Il a joué à Manchester United entre 1990 et 2014.

John Charlton : Légende de Leeds United, John Charlton a passé 21 ans au club entre 1952 et 1973. Il a joué 629 matchs, marquant 70 buts en tant que défenseur central. Il était le frère aîné de l’attaquant de Manchester United, Bobby Charlton.

Paul Scholes : international anglais, Paul Scholes est également un autre club à un seul homme qui a joué jusqu’à 2 décennies pour 1 club. Il était à Manchester United entre 1993 et 2013, faisant 499 apparitions et marquant 107 buts.