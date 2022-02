Chidinma : «Je suis toujours vierge parce que je n’ai pas le temps pour me consacrer à un homme»

Depuis ce lundi 14 Février 2022, une présumée déclaration de l’artiste chanteuse nigériane Chidinma Ekile anime les réseaux sociaux et sites web. Dans une récente sortie, l’artiste âgée de 30 ans, aurait déclaré être toujours vierge. Cette révélation a suscité diverses réactions dans le rang des internautes.

«Je suis toujours vierge parce que je n’ai pas le temps pour me consacrer à un homme. Je garde ma virginité et j’attends le moment propice. Je le ferai sans pression. Je préfère commencer après le mariage. J’ai des prétendants comme toutes femmes». Tels auraient été les propos de Chidinma.

Alors qu’elle avait 24 ans, la chanteuse avait fait une pareille déclaration qui a fait réagir de milliers d’internautes. Ci-dessous quelques commentaires répertoriés par le site togolais d’information «iciLome».

«Dans le milieu d’artistes, très rare de trouver une femme comme ça et réfléchir de la sorte, vraiment que Dieu t’aide à y arriver car ce n’est pas du tout facile surtout dans ce milieu de Showbiz.»

«Tu devrais avoir honte de toi. Mauvaise femme !»

«Moi même je suis vierge, malgré mes deux enfants de pères différents. On est devenu trop rare, nous les vierges!!!»

«Je t’aime beaucoup, cela peut être possible, chacun a sa manière de voir les choses et les filles vierges existent encore à cet âge, on a tellement fait de bêtises que les gens ont du mal à croire en ça, c’est tout!!».

«Bravo ma belle. Tu es une perle rare. Il n’y a que les tunnels qui viendront te traiter de menteuse.»

«Ah cool ma chère. Mais normalement, c’est entre toi et ton chéri. Est-ce que nous, on a besoin de savoir ?»

«C’est quelle vierge qui crie sa virginité sur tous les toits comme cela ?»

«Toi qui embrasse les gens dans ton clip ? Chidinma, prend nous au sérieux.»

«Tapez sur sa bouche, la Menteuse ! Femme vierge avant le mariage, c’est rare comme caca de Dinosaures.»

«Menteuse là? Où bien, tu es hermaphrodite ?»