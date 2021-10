Chidinma Ekile est-elle morte ? : la chanteuse donne enfin de ses nouvelles

La célèbre chanteuse nigériane, la charmante Chidinma Ekile, serait décédée dans un grave accident de voiture. La nouvelle s’est répandue comme une poudre de traînée sur les réseaux sociaux dans la journée du mercredi 13 octobre 2021.

Récemment convertie au chant gospel, la nouvelle de la mort subite de Chidinma a provoqué un grand tollé sur la toile. Cependant qu’est -ce vraiment ? Dans sa story Instagram ce jeudi 14 octobre 2021, le chanteur a fait signe de vie en publiant une vidéo TikTok très drôle.

Juste pour montrer qu’elle est bel et bien en vie car elle a dû recevoir des tonnes de messages depuis cette rumeur. Les internautes étaient juste perplexes, car ce serait un autre Chidinma qui serait mort et non le chanteur. Un soupir de soulagement pour le Nigeria et ses milliers de fans.