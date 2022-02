Cherté de la vie : Debordo Leekunfa crache ses vérités aux Ivoiriens

C’est une critique que la femme d’affaires Emma Lohoues jetait sur la jeune dame Carmen Sama. De quoi s’agit-il ?

Tôt ou tard, cette sortie aurait eu lieu, et elle a été. Il ne s’agit pas là d’un face-à-face polémique, mais de l’avis de l’une sur l’autre. Remarquons que Carmen et Emma ont toutes deux été compagne de Dj Arafat.

Malgré cette perte, ces deux dames devenues en quelque temps influenceuses vivent pleinement leur vie. Il faut ajouter à cela pour dire Carmen et Emma ne sont pas en conflit, sauf information contraire.

Par ailleurs, depuis le décès d’Ange Houon Didier, la jeune Carmen est sous le feu des projecteurs, et cela, suscite de nombreuses réactions et critiques de toute part. À cela, la FemmeAlpha Emma Lohoues comme elle se fait appeler donnait son avis sur Carmen Sama pour dire «Je pense que Carmen a beaucoup de potentiel qu’elle gâche, parce qu’elle est sûrement mal entourée. Je pense que si Carmen avait compris qu’elle pouvait surfer sur le fait d’avoir été «la femme de Dj Arafat» et que même après sa disparition, elle avait décidé d’être en retrait, de gérer les choses autrement, elle aurait plus bénéficier qu’en étant exposée».

Quoiqu’il en soit, c’est simplement le point de vue d’Emma qui sans doute partager par plusieurs internautes. Toutefois, la réponse de Carmen est certainement très attendue.