Cherté de la vie : Carmen Sama fait l’achat d’un bijou cher, ce qui lui arrive (photo)

Pierre David Eto’o était de passage à Abidjan, la semaine dernière. Connu pour sa joie de vivre, le frère cadet de Samuel Eto’o, président de la Fécafoot, a réussi à conquérir le cœur des Ivoiriennes, notamment celui de la ravissante Esther Uha, chroniqueuse qui éblouit les plateaux de Life TV.

Présenté comme le «ministre de la Joie» par les Abidjanais, David Eto’o a rapproché, par sa visite en Côte d’Ivoire, les deux communautés camerounaise et ivoirienne. Mieux, il réussit, peut-être, à faire vaciller le cœur de l’Ivoirienne Esther Uha.

Chouchouté à Abidjan, a-t-il trouvé sa moitié ivoirienne ? Sa photo avec l’animatrice télé Esther Uha, suscite des questions au bord de la lagune Ebrié.

Il a été reçu le vendredi 18 février sur le plateau de l’émission Life Week-end par la présentatrice Konnie Touré et ses chroniqueuses.

Au terme de cette émission, une photo de David Eto’o et la chroniqueuse Esther Uha circule sur la toile et suscite beaucoup d’interrogations. Comme son grand frère Samuel Eto’o, époux de l’Ivoirienne Georgette Tra Lou alias Georgette Eto’o, on se demande si David Eto’o aurait lui aussi rencontré sa moitié ivoirienne durant son séjour à Abidjan.

En tout cas, vu la posture de David Eto’o et d’Esther Uha sur cette photo, les Ivoiriens se demandent bien s’ils ont eu un autre beau camerounais. Les nombreux commentaires amusants sous cette pose de David Eto’o et Esther Uha, démontrent encore une fois le grand sens d’humour des Ivoiriens qui ont toujours considéré les Camerounais comme des frères.

David Eto’o s’est fait une véritable renommée sur les réseaux sociaux ces derniers mois, surtout après l’élection de son ainé à la tête de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot). Sa façon assez particulière de célébrer la victoire de l’ancien buteur camerounais, a abondamment été relayée sur la toile.

Ainsi, l’arrivée du jeune beau-frère des ivoiriens sur la terre natale de Georgette Eto’o, épouse de la légende du football africain, Samuel Eto’o, a été saluée par des milliers de concitoyens de Didier Drogba.

Elle marque notamment le retour du beau temps après l’orage qui a soufflé entre Camerounais et Ivoiriens lors de la CAN 2021. La réconciliation entre les deux pays semble être définitivement scellée après le concert de l’artiste Kerozen à Douala, le 11 février dernier, et la visite à Abidjan de David Eto’o.