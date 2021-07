«Cherchez le bonheur ailleurs si votre femme ne vous rend pas heureux», une femme aux hommes mariés

Actrice de Nollywood, Amara Maduka a partagé ses réflexions sur la question des hommes mariés ayant des filles à côté et cherchant le bonheur en dehors du mariage.

Dans une interview qu’elle a accordée récemment publiée par Kemi Filani news, Amara Maduka a conseillé aux hommes mariés de rester à la maison avec leur famille en mariage si possible, cependant, admettant qu’elle ne peut pas être une hypocrite, elle a souligné le fait que la vie dépend de votre le bonheur donc si un homme est malheureux dans son mariage, il doit aller chercher le bonheur ailleurs.

Ses pensées viennent après qu’un homme d’affaires et PDG de Super TV, Michael Usifo Ataga, ait été assassiné de sang-froid par son présumé poussin, Chidinma Ojukwu, une étudiante de l’UNILAG.

«À tous les Sugar Daddies, j’aimerais dire restez à la maison avec votre famille, mais je ne suis pas un hypocrite et je ne prétends pas parce que la plupart de ces hommes vivent vraiment en enfer grâce à leurs femmes.

Et si la vie concerne votre bonheur, alors je ne dirai jamais à personne comment trouver le bonheur. Je ne pense pas, si je suis un homme et que je ne suis pas heureux chez moi, je trouverai le bonheur ailleurs parce que je ne vais pas laisser un morceau de papier me dire comment vivre ma vie. Alors, peu importe ce qui vous rend heureux, allez-y. Je voudrais.”

La comédienne née dans l’État d’Anambra a également annoncé son intention de se marier et a partagé ce qu’elle recherche chez un homme avant d’accepter de se marier avec lui.

Écoutez la: «J’aime un homme ambitieux. Je suis très ambitieuse et je n’aime pas les hommes qui se contentent de peu. Je ne veux pas que tu restes à la maison quand il y a tant d’argent à gagner. Je ne serai pas non plus assis à la maison. Nous y allons et nous l’obtenons ; ensemble.

J’aime aussi la gentillesse et la blancheur chez un homme. J’aime un homme qui est sur un chemin spirituel par opposition à celui sur un chemin religieux. L’apparence physique n’a pas vraiment d’importance pour moi, mais il doit au moins être assez beau pour mes yeux et être vraiment propre pour que je puisse toujours lécher n’importe où, n’importe quand, (rires).

