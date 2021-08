Chelsea met tout en œuvre pour Lukaku et offre plus de 100 millions d’euros pour son retour

Champions d’Allemagne, le Bayern Munich va plafonner les salaires des joueurs du club à 20 millions d’euros pour les joueurs de niveau 1 comme Robert Lewandowski et Jerome Boateng. Les autres joueurs gagneront entre les fourchettes de salaire de 20 millions d’euros, 15 millions d’euros, 10 millions d’euros et 5 millions d’euros. Le plus gros salaire du club est actuellement Robert Lewandowski avec un salaire hebdomadaire de 417 000 €.

Le Bayern Munich s’apprête à mettre en place une structure salariale plus stricte avec un plafond maximum de 20 millions d’euros de salaire annuel pour les joueurs du club.

Dans l’état actuel des choses, les Bavarois sont l’un des meilleurs clubs les plus frugaux d’Europe avec une structure salariale allégée par rapport à ce qui se fait en Angleterre ou en Espagne. Et maintenant, dans le sillage du Covid-19, les mesures devraient être plus strictes.

Les joueurs devraient être classés en 4 niveaux, le niveau 1 étant composé de joueurs comme Robert Lewandowski, Manuel Neuer et Leroy Sane avec des salaires allant jusqu’à 20 millions d’euros par an.

Au deuxième niveau se trouvent des joueurs comme Kingsley Conan et Leon Goretzka avec des salaires allant jusqu’à 15 millions d’euros par an, tandis que le niveau 3 consisterait en des joueurs gagnant jusqu’à 10 millions d’euros par an, par ex. Niklas Sule & Serge Gnabry.

Le dernier niveau serait composé de joueurs comme Musiala et Eric Maxim Choupo-Moting avec un salaire annuel de 5 millions d’euros.

D’après les salaires de la saison 2020-21, les 5 meilleurs salariés des Champions d’Allemagne sont le meilleur attaquant Robert Lewandowski (417 000 €), le joueur utilitaire Thomas Mueller (333 000 €), le défenseur Jerome Boateng (250 000 €), Niklas Sule ( 208 500 €) et l’ancien ailier de Manchester City Leroy Sane (167 000 €).

Les moins 5 salariés du club sont Jamal Musiala (5 000 €), Fiete Arp (5 000 €), Chris Richards (10 000 €), Ron Thorben-Hoffman (10 500 €) et le nouveau gardien Alexander Nubel (25 000 €). Tous les salaires ci-dessus sont des salaires hebdomadaires pour le club.

Malgré ce régime salarial strict, le Bayern Munich reste le club le mieux payé d’Allemagne avec une masse salariale annuelle de 160 millions d’euros.

Ils sont également les plus titrés sur le terrain avec des titres records en Bundesliga et ont également remporté la Ligue des champions de l’UEFA en 2020 après avoir battu le PSG super riche par 1-0 à Lisbonne.