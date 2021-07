Cette petite fille est née sans les quatre membres et a laissé les médecins perplexes

Cette petite fille est née sans les quatre membres. C’est dû à une maladie génétique rare et les médecins et les membres de sa famille ont été déconcertés en la voyant. Cependant, elle a de réelles chances de survie, comme le prouve l’exemple de Nicholas James Vujicic.

Une petite fille est née l’an dernier dans le village de Sironj Tehsil, dans le centre de l’Inde. La fille souffre du syndrome tétra-amélie, une anomalie congénitale autosomique récessive très rare, caractérisée par l’absence des quatre membres.

Le Dr Suresh Aggarwal, pédiatre à l’hôpital Rajiv Gandhi Smriti, a déclaré que le bébé était en parfaite santé selon LadBible.

La maladie très rare affecte un nouveau-né sur 100 000, selon le Bhopal CMHO et le pédiatre Prabhakar Tiwari. Cette fille était la première fois qu’il voyait avec cette anomalie depuis le début de sa carrière.

Dans de nombreux cas, les poumons sont sous-développés, ce qui rend la respiration difficile ou impossible. Le bébé est suivi de très près pour savoir si ses organes internes se sont développés correctement.

Son cas rappelle celui de l’Australien Nicholas James Vujicic, né en 1982. Nick a fait face à d’énormes obstacles. Sa vie n’a pas été facile, il a été victime de harcèlement à l’école et avait très peur pour son avenir.

Il a tenté de mettre fin à ses jours et cela a été un dur combat. Cependant, Nick a réussi à surmonter les obstacles et est devenu une source d’inspiration pour des millions de personnes. Aujourd’hui, il est l’un des conférenciers de motivation les plus recherchés au monde.

Ci-dessous, vous pourrez voir un reportage sur Nick, une inspiration pour des millions de personnes ! Nous espérons qu’avec beaucoup d’amour et de soins cette petite fille pourra également poursuivre ses rêves.

Profitez à 100% Rejoignez-nous maintenant et ne manquez plus jamais les bonnes infos, source de bonnes humeurs. C'est gratuit ! REJOIGNEZ-NOUS SUR TELEGRAM