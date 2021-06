Cette médecin atteinte d’un cancer va subir une double mastectomie et détend l’atmosphère au bloc en dansant

Une mauvaise nouvelle est toujours difficile à affronter. Les réactions peuvnet être très différentes : colère, besoin de positiver, larmes… Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise manière de réagir mais garder le moral et trouver la force de continuer à se rejouir pour des petites choses est souvent recommandé.

En 2013, Deborah Cohan, médecin et gynécologue-obstétricienne à San Francisco a dû affronter un diagnostic brutal : elle souffrait d’un cancer du sein. Elle devait subir une intervention, une double mastectomie. Une épreuve que beaucoup de femmes affrontent avec logiquement de la peur.

Deborah Cohan a décidé de danser, et pas n’importe où ni n’importe quand. Elle a voulu danser au bloc opératoire quelques minutes seulement avant son opération. La chanson qui passe est Get Me Bodied de Beyonce.

Une célébration de la vie, du corps pendant un peu plus de 6 minutes. Elle a voulu rire, profiter de la vie, s’amuser et pouvoir être anesthésiée avec moins de peur au ventre. Elle a expliqué à Cancer Health :

«J’étais une femme de 44 ans en bonne santé et pourtant surmenée. Je faisais de l’exercice, j’ai nourri mes enfants au sein pendant quatre ans et j’ai mangé des aliments biologiques. En surface, je n’avais pas de facteurs de risque évidents de cancer.»

Sa vie a changé et elle a passé cette épreuve avec le groove. Aujourd’hui, Deborah Cohan est toujours médecin et témoigne souvent au sujet des douleurs liées à la maséctomie et a aidé les chercheurs à comprendre et soulager le post-opératoire.

Des questions fondamentales pour de très nombreuses femmes : comment améliorer les implants, reconstruction ou pas, etc.