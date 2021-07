Cette jeune femme de 24 ans enceinte de 18 semaine meurt dans accident de voiture

Nous perdons chaque année des centaines voire des milliers personnes à cause des accidents de la route. L’alcool, la vitesse, la fatigue et les conditions météorologiques sont les principaux facteurs et causes des accidents.

À cause d’un accident de la circulation, Brandon Forseth a perdu sa petite amie qui était enceinte de leur bébé. Voici leur émouvante histoire.

D’après le dernier rapport élaboré par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), au niveau mondial, les accidents de la route entrainent environ 1,25 million de décès par an, et ils sont la première cause de décès chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans.

Plus de 3 464 personnes ont perdu la vie en 2015 sur les routes françaises, selon le bilan de l’Observatoire National Interministériel de Sécurité Routière (Onisr).

Une lettre d’adieu à sa famille !

Brandon et Kylee vivaient ensemble le parfait amour près de la ville de Bend, dans l’Oregon aux États-Unis. A seulement quelques jours des fêtes de Noël, le futur papa a malheureusement perdu sa petite amie qui était enceinte de 18 semaines dans un accident de la route.

Brandon avait promis à sa bien-aimée d’attendre la 20ème semaine de grossesse pour annoncer cette bonne nouvelle à leur famille et amis, mais le destin en a décidé autrement.

«Je t’avais promis de ne pas annoncer à notre entourage l’arrivée de notre bébé avant la 20ème semaine de grossesse. Nous voulions l’annoncer d’une manière un peu drôle, une vidéo que nous aurions partagé avec tout le monde».

Le couple s’apprêtait à fêter Noël ensemble, Kylee avait pris sa voiture pour se rendre à la ville mais elle décède brutalement dans un violent accident de voiture.

Triste et choqué, Brandon décide de rendre hommage à sa petite amie enceinte de leur premier enfant, sur sa page Facebook. Kylee était jeune et n’avait que 24 ans. Sur la route, elle avait perdu le contrôle de sa voiture

Voici le message émouvant de Brandon :

«Tu étais enceinte de 18 semaines de mon premier enfant, mais je vous ai perdus tous les deux le même jour. Même si je n’avais pas encore vu mon bébé, j’avais dans mon cœur de l’amour et de l’excitation qui n’étaient comparables à rien de ce que j’avais ressenti auparavant.

En écoutant son cœur pour la première fois aux ultrasons et en regardant les photos des échographies collées sur le frigo je ne pouvais plus attendre de devenir papa.

Trop excité, je n’ai pas tenu ma promesse et je l’ai dit à quelques membres de la famille et à des amis proches, et tu m’as dit : “Brandon ! Tu ne sais pas tenir un secret !”. Tu aurais été la meilleure des mamans, Kylee. Tu m’as rendu tellement heureux et tu étais tout mon univers…

Hier soir, je n’étais pas là pour assurer votre sécurité. J’aurais dû venir avec vous comme tu me l’avais demandé. Je n’aurais pas dû rester, peut-être que les choses se seront passées autrement.

Quel monde cruel et injuste que celui dans lequel nous vivons… Un monde qui décide de prendre la vie d’une âme aussi pure, aussi belle, aussi innocente que la tienne.

Je te promets de rester l’homme que tu as aimé et je te promets que tu seras fière de moi. Et je te promets de dire plus souvent “je t’aime” aux personnes que j’aime. Je souhaiterais tellement avoir pu te le dire la nuit dernière avant que tu partes.

Ce Noël aurait pu être le plus beau Noël de ma vie. Je suis en train de regarder notre sapin, ce premier sapin de Noël que nous avons trouvé toi et moi, et que nous avons coupé et orné ensemble. Tu as recouvert le sapin de cadeaux merveilleusement emballés et noués.

Notre maison était tellement pleine avec ton amour, ta chaleur, ton énergie et ton odeur, mais tout semble si vide maintenant. Tu me manques tellement Kylee. J’ai toujours été capable d’aider et de résoudre les problèmes des autres, mais là je me sens seul et je ne sais plus quoi faire. Repose en paix Kylee. Repose en paix Braylee ou Talon, ton papa t’aime tellement fort».

Le message de Brandon a été partagé sur les réseaux sociaux plus de 211.000 fois. Une page GoFund Me, créée en mémoire de Kylee, avait recueilli plus de 21.000 dollars.

La douleur et le courage de cet homme l’ont poussé à écrire ces mots qui viennent du cœur. Faites pareil vous aussi, exprimez vos sentiments et dites toujours de jolis mots aux personnes que vous aimez tant qu’ils sont encore vivants.