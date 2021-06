C’est l’amour fou entre Rihanna et Asap Rocky : le rappeur clame son amour pour la chanteuse

La badgyal Riri vit sa meilleure vie ces temps-ci. En effet, la belle chanteuse coule des jours heureux avec son cher et tendre. Aussi, Asap Rocky a bien envie de lui passer la bague au doigt. Preuve de son amour inconditionnel pour Rihanna. Va-t-elle passer devant l’autel au bras du rappeur ?

Rihanna fait attendre tout le monde avec son fameux album qui se fait tarder : «R9». En attendant, la voilà qui file le parfait amour. Pour cause, Asap Rocky se montre en amoureux transi. Et il a bien raison, avec une femme comme l’interprète de Work. La classe à Dallas !

Enfin, c’est plutôt du côté de New-York qu’ils se sont retrouvés il y a peu. En couple depuis près d’un an, les deux amants ont subi le joug des paparazzi.

Ces deux-là ont donc fait une petite escapade dans la ville et ont fait escale dans un bar branché. L’occasion pour eux de passer un moment en amoureux en somme. À ce propos, Asap Rocky a dit qu’il était convaincu d’avoir trouvé «la bonne». Après tout, la perle, y en a pas deux. Et la Barbadienne est un vrai bijou.

«Shine bright like a diamond», chantait-elle quelques années plus tôt. Pour chérir et honorer son joli diamant, le rappeur pourrait donc lui offrir une jolie bague au doigt. En tout cas, il a l’air tout à fait prêt à passer ce cap et à l’épouser. Ce qui serait une bonne nouvelle pour la chanteuse de 33 ans.

Rihanna a donc la chance d’avoir un petit copain comme celui-ci. Les voilà donc qui s’amusent l’un et l’autre et passent du bon temps. Tout a l’air d’un flirt de teenager, c’est mignon tout plein. D’autant que ce n’est pas la première fois qu’ils se fréquentent…

L’an dernier, Riri faisait comprendre à tous que sa relation avec Asap Rocky n’avait rien d’officiel. Les choses ont-elles changé ?

Ce qui est sûr, c’est que lui se sent plus qu’heureux à ses côtés. «C’est l’amour de ma vie«, avait-il dit le mois dernier à GQ. Et on le comprend, ce veinard. «Ma femme», poursuivait-il. «Je me sens tellement mieux. On se sent bien quand on a trouvé la bonne». Le voilà donc un homme comblé, prêt à tout pour sa belle.

Quoi qu’il en soit, leurs dates sont de plus en plus romantiques. Ils retrouvent la fougue de l’adolescence, allant jusqu’à s’éclater dans un bar vintage. Les voilà donc en train de jouer aux jeux vidéo dans une salle d’arcade. Comme s’ils tournaient une scène de Stranger Things.

Cette romance a l’air d’avoir encore de beaux jours devant elle. On espère qu’elle ne mourra pas de sa belle mort de sitôt. Rihanna et Asap Rocky, en voilà une histoire qui nous fait rêver. Un véritable conte de fées 2.0, sans prise de tête ni chichis. On leur souhaite beaucoup de bonheur !

Quant à la question d’un possible mariage, il est peut-être encore trop tôt. Même si le rappeur assure que c’est sa destinée de l’épouser et de lui faire des enfants. Affaire à suivre…