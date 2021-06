C’est la question qui turlupine les fans. Sarah Fraisou est-elle en couple avec Oussama ?

Sur les réseaux sociaux, Sarah Fraisou fait tout pour montrer qu’elle est heureuse. Elle se rapproche même d’un nouvel homme bien connu dans le monde de la télé, Oussama. Mais les deux tourtereaux sont-ils en couple ?

Cette année a été très difficile pour Sarah Fraisou. En effet, elle était au cœur d’une grosse polémique de harcèlement. Des candidates l’ont accusée d’avoir harcelé plusieurs candidats durant plusieurs saisons. C’est donc sur le plateau de TPMP qu’elle s’est exprimée en larmes.

Elle en a aussi profité pour parler de sa détresse psychologique liée à son divorce. Eh oui ! Souvenez-vous ! Elle a annoncé à la France entière qu’elle divorçait de l’homme de sa vie. Un véritable choc pour les fans qui s’étaient attachés au couple Sarah-Ahmed.

Pour rappel, la jeune femme avait eu un coup de foudre pour lui dans la Villa des Cœurs brisés. Et ils ne se sont plus jamais quittés. Très vite, ils ont aménagé ensemble, et se sont dit oui. Mais leurs caractères n’étaient pas compatibles. Ils se seraient disputés à plusieurs reprises.

Il y a même eu des rumeurs de bagarre à Dubai. C’est donc en larmes que la candidate de télé-réalité a annoncé sa séparation fin mars 2021 sur les réseaux sociaux. Elle l’aimait de tout son cœur. Elle a donc eu beaucoup de mal à accepter cette décision.

En revanche, Ahmed s’est empressé de retrouver ses copains pour s’amuser, et l’oublier. Un gros choc pour la bimbo qui ne pensait pas qu’il referait sa vie aussi rapidement.

Sarah Fraisou a donc révélé que son ex-mari n’était pas sincère avec elle. À ce jour, il sort déjà avec une femme qui physiquement, est totalement différente d’elle.

La jolie brune en a très certainement souffert. Mais figurez-vous qu’elle a rapidement trouvé du réconfort. En effet, Sarah Fraisou se montre de plus en plus proche d’un candidat de télé.

Cet homme n’est autre que Oussama, celui qui a participé à Pékin Express, et aux Anges de la télé-réalité. Mais alors forcément, la question se pose. Les deux «amis» sont-ils en couple ? Ils ne se quittent plus depuis plusieurs semaines. Ils passent même toutes leurs soirées ensemble.

Pourtant, ils se connaissent depuis quelques années maintenant. Mais il semblerait qu’ils aient passé un cap, puisqu’ils se sont embrassés en direct sur Snapchat. Oui oui ! Vous ne rêvez pas ! La copine de Léana s’est mise à embrasser Oussama à pleine bouche.

Et ce dernier semblait apprécier ce moment très sensuel. Mais pour le moment, Sarah Fraisou a révélé qu’ils prenaient leur temps avant de mettre un mot sur leur relation. Elle est de plus en plus méfiante. Elle préfère donc prendre son temps pour entamer quelque chose avec un homme.

Une chose est sûre, les fans de la jeune femme sont très heureux de la voir aussi radieuse. Cela faisait plusieurs mois qu’elle ne souriait plus, et qu’elle était au fond du gouffre. C’est donc une affaire à suivre…