«C’est la chose la plus mignonne, il est si beau», Tiwa Savage s’enflamme pour le fils de KiDi

Chanteuse nigériane, Tiwa Savage a jailli sur le fils du chanteur ghanéen primé de highlife et d’afrobeat, KiDi.

Kidi avait posté une vidéo de lui et de son adorable fils, Zane passant un bon moment père et fils ensemble dans sa voiture et dans la vidéo, on pouvait entendre Zane affirmer ce que son père avait dit à propos d’eux comme étant les golden boys.

Tiwa Savage qui après avoir regardé la vidéo est tombée amoureuse du garçon, elle a décrit Zane comme une belle personne et elle a fait remarquer que c’est la belle chose.

Dans une autre nouvelle, Soso Soberekon, directeur musical nigérian et membre de Davido’s DMW Records, est sorti sur les réseaux sociaux pour faire exploser les célébrités qui pleurent la disparition du rappeur et chanteur vétéran Sound Sultan.

Comme indiqué précédemment, Sound Sultan est décédé après avoir lutté contre un cancer de la gorge et la nouvelle de sa mort a été confirmée par un membre de la famille, le Dr Kayode Fasasi.

À la suite de cet incident déchirant, certains fans du chanteur ainsi que des célébrités au Nigeria, dont les collègues de Sound Sultan, se sont rendus sur leur page de médias sociaux respective pour le pleurer alors qu’ils lui rendent hommage.

Cependant, Soso Soberekon n’est pas impressionné par les messages de sympathie et de condoléances que certaines célébrités envoient à la famille de Sound Sultan, car il a affirmé que personne ne l’avait jamais vérifié après la nouvelle de sa maladie sur Internet.

Il a laissé entendre que ceux qui le publiaient sur leurs pages de médias sociaux étaient des hypocrites et il a fait l’éloge de Sound Sultan en le décrivant comme un gars formidable et en lui souhaitant un repos paisible.