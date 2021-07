«C’est bien d’être reconnaissant» avoue la chanteuse nigeriane Yemi Alade

Actrice de Nollywood, Adunni Ade est actuellement dans un état très dévasté car elle a perdu son jeune frère des mains froides de la mort.

Adunni Ade a partagé la nouvelle déchirante via son compte Instagram alors qu’elle partageait des photos de son frère et lui écrivait une note très émouvante.

Il semble que son frère luttait depuis longtemps contre une maladie et qu’il ait eu du mal à survivre, mais il n’a pas pu le surmonter car il a dû abandonner l’esprit et l’actrice a réaffirmé son amour pour lui et lui a souhaité un repos paisible.

Elle a sous-titré; «Plus de douleur, dors bien, petit frère. Sache que sissy t’aime.