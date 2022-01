Céline Dion : la star reporte sa tournée. Les raisons…

Christina Milian et M Pokora forment un très beau couple. Et tout se passe sous les meilleurs auspices. Le couple a eu deux enfants les deux dernières années. Bref, un vrai conte de fée pour lequel l’actrice aurait «prié».

On ne dirait pas, mais le couple est sur un petit nuage depuis déjà 4 ans. Et leur rencontre est vraiment dû au hasard. En effet, ils se rencontraient en 2017 à Saint-Tropez alors que la jeune femme est américaine on le rappelle. Il y a donc 4 ans !

Là-bas, c’est un peu le coup de foudre. Christina Milian et M Pokora ne se quittent plus. Le chanteur déménage même et la rejoint aux USA pour ne plus jamais se quitter. Depuis, chaque année, le couple se rend à Saint-Tropez en pèlerinage.

Il faut dire que leur rencontre était vraiment un coup du destin ! Cette année, ils ont même emmené leurs enfants sur le lieu de leur rencontre. Un beau moment en famille rempli d’émotions pour le couple et la petite famille.

4 ans plus tard et deux enfants, Christina Milian et M Pokora sont plus heureux que jamais. Et l’actrice ne pensait pas en 2017 rencontrer l’homme de sa vie. En effet, après plusieurs déceptions amoureuses et pas mal de souffrance.

Elle espérait de tout coeur tomber sur le bon mais avait un peu perdu espoir. Elle expliquait dans une interview avoir prié pour tomber sur quelqu’un de bien. Un souhait qui est devenu réalité peu de temps après.

En effet, Christina Milian n’en pouvait plus des relations toxiques. Elle voulait une relation équilibrée et qui la rende heureuse. Alors, pour ça, elle priait. «J’ai prié pour rencontrer une personne heureuse et équilibrée mentalement, qui se voyait devenir parent.»

Car on le rappelle, l’actrice était déjà maman d’une petite fille : Violet. Il lui fallait donc un homme qui soit prêt à assumer son rôle de père dès le début de leur relation. Et qui souhaitait aussi devenir parent de son côté. Et ce n’était pas chose simple.

Mais M Pokora est finalement parfait dans ce rôle. C’est ce que Christina Milian confiait dans l’interview. «Et mon mari est effectivement tout cela et un merveilleux beau-père pour ma fille». Un vrai conte de fée où tout se termine bien.

En effet, dans plusieurs interviews, M Pokora disait considérer Violet comme sa propre fille. Et c’est souvent que l’on peut l’apercevoir sur ses stories. Les deux sont proches et forment donc une vraie famille recomposée.

Depuis, M Pokora est devenu le papa de deux petits garçons : Isaiah et Kenna. Il confiait dans ses voeux de bonne année se sentir très à l’aise dans son rôle de père. Comme si c’était le rôle qu’il avait toujours voulu endosser.

Le plus important pour le chanteur est sa famille. Et Christina Milian ne le quitte jamais. Quand il venait à Paris pour jouer dans une pièce de théâtre, toute la famille débarquait dans la capitale. Une belle preuve d’amour. On leur souhaite donc beaucoup de bonheur.