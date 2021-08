Célébration du 61è anniversaire de l’indépendance du Bénin

Le Bénin a célébré ce dimanche 1er août 2021 le 61e anniversaire de son accession à l’indépendance sans les traditionnelles manifestations. Un peu comme l’année passée.

Le président Patrice Talon a néanmoins procédé à une cérémonie de dépôt de gerbe sur la place du monument aux morts, après y avoir allumé la «flamme de l’espoir».

Il a ensuite pris part à une modeste cérémonie de prise d’armes et de revue des troupes devant un léger détachement de la police républicaine, des forces navales, et de l’armée de l’air et de la Garde nationale, une composante nouvellement créé au sein de l’armée. Les deux cérémonies n’ont duré qu’une dizaine de minutes.