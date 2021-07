Ce père réconforte et prend dans les bras l’homme qui a écrasé sa fille dans un accident

Les différents pays et cultures ont leur propre façon de se mettre en couple et d’officialiser cette union ou de se marier. Par exemple, dans de nombreux pays, il est de coutume de porter une bague de fiançailles à la main gauche.

Cependant, dans d’autres pays, peu de valeur est accordée à la bague de fiançailles, comme cette femme a récemment déclaré surreddit :

«Dans mon pays, les bagues de fiançailles ne sont pas si spéciales. Les couples montrent qu’ils sont fiancés en portant leur future alliance à la main droite. Une fois mariés, ils le portent à la main gauche».

Cependant, cette femme rêvait de porter une belle bague de fiançailles. Alors lorsque son petit ami lui a posé la grande question, il avait fait faire une bague personnalisée spécialement pour elle. Il savait que c’était un de ses rêves et il voulait la voir heureuse.

Mais, malheureusement, ils ne se marieront jamais. Son fiancé est décédé avant qu’ils ne se marient. Quelques semaines après sa mort, la femme a reçu une demande assez remarquable :

«Quelques semaines plus tard, sa sœur et sa mère (avec qui je ne m’entends plus vraiment, mais nous étions amies) m’ont appelée pour me demander ma bague de fiançailles. Elles m’ont dit que comme notre mariage était prévu pour début 2022 et que nous ne nous marierions jamais, je devrais rendre la bague à la vraie famille, car elle symbolisait une promesse qui ne sera jamais tenue».

La femme a refusé. Elle a expliqué que s’il s’agissait d’un bijou de famille ou d’un héritage, elle l’aurait rendu sans hésiter. «Mais ce n’est pas ça. Il l’a fait faire spécialement pour moi, et je vais la garder car il me l’a offert à l’occasion de notre 5e anniversaire ensemble».

Mais la mère et la sœur n’étaient pas satisfaites de cette réponse. Elles ont contacté les parents de la femme, avec qui elles n’avaient parlé que deux fois auparavant au cours des cinq années où ils étaient en couple. Elles ont également contacté des amis communs.

La femme était accusée d’avoir gardé quelque chose qui ne lui appartenait pas. Il s’est avéré que les avis étaient partagés :

«Mes parents sont d’accord avec moi. Les amis communs sont divisés. Certains disent que la bague est de droit à moi, tandis que d’autres disent que c’était le symbole d’un contrat qui a expiré en raison de circonstances tragiques, et que je dois la rendre, que je garde quelque chose de leur fils et que je devrais la laisser à sa sœur pour qu’elle puisse la transmettre à ses futurs enfants».

Sur reddit, la femme a demandé quelles étaient les opinions des autres. Sur le site, les avis étaient presque unanimes : elle a bien le droit de garder la bague. Bien sûr cela reste une histoire anonyme, qui ne peut être vérifiée, mais qu’en pensez-vous, doit-elle garder la bague ou la rendre ?