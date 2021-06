Ce père célibataire explique à propos de sa fille trisomique que «Dieu ne fait pas d’erreur. C’est un cadeau»

Le syndrome de Down, aussi connu comme la trisomie 21, est une pathologie que nous connaissons bien mieux à notre époque. Mais les préjugés perdurent et font souffrir les personnes qui en souffrent et leurs proches.

En parler, montrer qu’il n’y a pas de honte à avoir, qu’il y a tellement de sourires à admirer et d’amour, partager leurs histoires, leurs réussites et leurs combats participent à ouvrir les esprits et c’est ce que nous essayons de faire à notre petit niveau.

La star de la country Rory Feek n’hésite pas à parler ouvertement de sa fille, qui a le syndrome de Down, et qu’il aime plus que tout, dans l’espoir que les mentalités changent. L’un de ses articles de blog est devenu viral car il est particulièrement touchant et émouvant.

Aux États-Unis, Rory Feek est une star de country réputée. Mais dernièrement, il a également reçu une attention positive pour son article de blog sur le diagnostic de sa fille et ses sentiments à l’égard d’un enfant atteint du syndrome de Down comme l’écrit Epoch Times.

Rory Feek a été mariée avec bonheur au grand amour de sa vie, Joey, pendant 14 ans, jusqu’à ce qu’elle perde tragiquement la vie en raison d’un cancer agressif en 2016. Rory s’occupe désormais seul de leur fille prénommée Indiana.

Indiana est atteinte du syndrome de Down et son père l’aime plus que tout. Pour lui, l’avoir comme fille est «un cadeau».

«Indiana ne vaut pas moins que tout autre enfant. Différente ne veut pas dire moins importante. Avoir le syndrome de Down ne rend pas sa vie moins significative que celle des autres, ou que ses rêves et ses sentiments sont moins importants», écrit Rory dans son article.

«Dieu ne fait pas d’erreur», écrit-il, soulignant que nous devons rendre hommage à nos différences et que les gens doivent cesser de les voir comme quelque chose de négatif.

C’est important que chacun puisse faire passer un message aussi important. Les personnes connues peuvent faire entendre plus facile leur voix et ce sont des mots qui donnent à réfléchir. N’hésitez pas à partager le message et célébrons ensemble les différences !