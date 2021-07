Ce papa a été condamné après avoir oublié dans une voiture chaude ses jumeaux qui n’ont pas survécu

Malheureusement il ne se passe pas une année sans que des enfants perdent la vie dans une voiture garée au soleil ou quand il fait chaud. C’est toujours un drame, comme ce qui est arrivé à Juan Rodriguez. Il était convaincu que ses jumeaux d’un an étaient déjà à la crèche quand il est sorti la voiture pour aller travailler le 26 juillet 2019.

Le drame s’est produit et a changé sa vie. Ses jumeaux d’un an étaient en fait toujours dans la voiture, et à quatre heures, ce père les a trouvés avec une température corporelle supérieure à 42 degrés. Ils étaient restés attachés dans la voiture pendant plusieurs heures.

Juan a expliqué qu’il avait immédiatement appelé la police quand il s’est rendu compte que les enfants étaient restés assis dans la voiture toute la journée. «C’était un coup de massue qui est tombé pour moi. Mes enfants sont morts. J’ai tué mes enfants», a déclaré Juan désespéré, selon People Magazine.

Ce matin-là, Juan avait laissé le fils aîné du couple à l’école. Mais en ce qui concerne les jumeaux, qui étaient attachés sur le siège arrière, le père a indiqué qu’il avait oublié de les emmener à la garderie à cause du stress et de la confusion.

Pendant le procès, Juan était très désespéré et anxieux. Il a reconnu sa culpabilité, mais a expliqué que ce n’était pas un acte délibéré qui avait conduit à la mort des jumeaux.

Selon lui, il avait complètement oublié que les jumeaux étaient toujours dans la voiture et s’est rendu à son travail comme d’habitude.

Au procès, la femme de Juan, Marissa, était toujours aux côtés de son mari et elle était convaincue de son innocence.

«C’est mon pire cauchemar absolu. Tout ce que je fais me rappelle mes enfants doux, intelligents et beaux, et je n’arrive toujours pas à croire que cela s’est produit. Même si je traverse la pire douleur de ma vie, j’aime toujours mon mari», a déclaré Marissa.

Le tribunal a trouvé l’explication de Juan crédible. La Cour a indiqué que tout cela était un accident et par conséquent, il a été condamné à une peine avec sursis et évité des peines de prison.

La décision a été rendue mais doit servir d’alerte à tous les parents : avant de sortir de votre véhicule, regardez à tout hasard derrière vous sur le siège arrière. La fatigue et la routine peuvent causer de véritables tragédies.

Profitez à 100% Rejoignez-nous maintenant et ne manquez plus jamais les bonnes infos, source de bonnes humeurs. C'est gratuit ! REJOIGNEZ-NOUS SUR TELEGRAM