Ce militaire sauve la vie à cette jeune fille pendant l’ouragan Katarina. Ils se retrouvent 12 ans après !

Il est vrai que la nature est la plus grande amie de l’Homme, puisqu’elle lui offre toutes les matières essentielles à sa survie, telles que l’oxygène, l’eau et la nourriture.

Cependant, elle peut parfois agir de manière inattendue et donner lieu à des catastrophes naturelles responsables d’importantes pertes matérielles mais surtout humaines.

Dans cet article, vous retrouverez l’histoire d’une jeune fille qui rencontre l’homme qui lui a sauvé la vie durant l’ouragan Katrina. Ce qu’il lui révèle la laisse sans voix.

L’ouragan Katrina

En 2005, les États-Unis ont été frappés par l’un des ouragans les plus dévastateurs de l’histoire du pays, et l’un des six les plus puissants au monde, ce cyclone tropical a été formé suite à une dépression atmosphérique apparue dans l’Atlantique Nord.

Prenant de l’ampleur au fur et à mesure qu’il traversait le pays, Katrina s’est transformé d’un cyclone de catégorie 1 à un cyclone de catégorie 5, selon l’échelle de Saffir-Simpson (échelle de classification de l’intensité des ouragans).

Avec des vagues hautes de 11 mètres et des vents soufflant à 280 Km/h, Katrina a fait près de 1836 morts, plusieurs milliers de blessés et des dommages matériels s’élevant à 108 milliards de dollars.

Pendant les opérations de sauvetage organisées pour venir en aide aux populations sinistrées, une petite fille a donné un tendre câlin à son sauveteur et son geste spontané et touchant a eu un grand effet sur lui. 10 ans après, ils se rencontrent encore une fois et ce que son héros lui révèle la laisse sans voix.

Le sauveteur sauvé

Comme mentionné plus haut, l’ouragan Katrina est l’une des catastrophes naturelles les plus dévastatrices que les États- Unis ont connues.

En voyant la violence des intempéries provoquées, tout le pays était en état d’alerte et l’armée américaine a été mobilisée pour venir au secours des populations qui se trouvaient dans des conditions périlleuses.

L’une des opérations de sauvetage, menée par le sergent en chef de l’armée de l’air Mike Maroney, consistait à sauver la famille Brown des inondations.

Une fois arrivés sur la terre ferme, leur petite fille Lashay s’est immédiatement jetée au cou de son sauveteur pour lui donner un tendre câlin, où elle exprimait toute sa reconnaissance et sa gratitude pour l’avoir sauvée, elle et sa famille, d’une mort imminente.

Grâce à Veronica Pierce, soldat de l’armée de l’air, ce moment touchant a été immortalisé par une photo qui recevra par la suite plusieurs prix.

Il lui sauve la vie pendant l’ouragan Katrina

Mais la fillette était loin d’imaginer l’effet de son câlin sur le soldat. Celui-ci souffrait d’un stress post-traumatique important et le geste de reconnaissance de la fillette lui était parvenu comme un cadeau du ciel.

Elle lui a permis de se rappeler de la noblesse de son travail et d’oublier pendant quelques secondes les traumatismes qu’il a endurés. D’ailleurs, la photo les unissant était devenue son talisman, et il l’a même prise avec lui en Afghanistan et en Iraq, où il a été affecté.

En retournant aux États-Unis, Mike Maroney a fait de son mieux pour retrouver la fillette, mais ses efforts étaient restés vains. Il a donc lancé une campagne de recherche sur les réseaux sociaux, et ce n’est qu’après 10 ans de recherche que leur rencontre a enfin eu lieu, sur le plateau de l’émission The Real.

Il lui sauve la vie pendant l’ouragan Katrina

En voyant LaShay pour la seconde fois après tant d’années, le sergent en chef était très ému. D’ailleurs, il lui fait une déclaration qui la laisse sans voix : «Tu m’as sauvé plus que je ne t’ai sauvée !».

Après leurs retrouvailles, Mike et LaShay ont décidé de garder contact et le jeune homme a appris à sa fille de cœur à nager, et l’a même accompagnée au bal de fin d’année.

Il a aussi révélé être prêt à tout pour la soutenir ainsi que sa famille qu’il chérissait énormément, et qu’il serait toujours à ses côtés quoi qu’elle fasse.

Inspirée et touchée par les émotions de son sauveteur et par sa bravoure grâce à laquelle elle et sa famille sont encore en vie, LaShay a elle aussi pris la décision de rejoindre la réserve de l’armée et de suivre un programme de pré-entrainement dans son lycée.

Le pouvoir guérisseur d’un sourire et d’un câlin dépasse parfois de loin l’efficacité de toutes les thérapies !