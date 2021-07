Ce fut la célébration intime, par appel vidéo, de Leo Messi avec sa femme et sa famille

Lionel Messi a été consacré pour la première fois avec l’équipe nationale argentine lors de sa cinquième tentative de finaliste.

Lionel Messi a crié champion pour la première fois avec le maillot de l’équipe nationale argentine. Le capitaine et symbole de l’équipe argentine a soulevé la Copa América lors de sa cinquième tentative finale.

Dès que l’arbitre uruguayen Esteban Ostojich a sifflé la fin, Lionel Messi a explosé de joie et est rapidement allé serrer dans ses bras ses coéquipiers qui l’ont soulevé dans les airs tandis que le capitaine argentin a été aperçu en train de sourire.

Sa première finale a eu lieu lors de la Copa América 2007 au Venezuela. L’équipe d’Alfio Basile s’est inclinée par un écrasant (3-0) face à l’alternative brésilienne de Dunga. Les tentatives de Messi, accompagnées de personnalités comme Juan Sebastián Verón, Juan Román Riquelme et Hernán Crespo, ont été vaines.

En Afrique du Sud 2010, avec Diego Maradona comme entraîneur, Messi s’est battu avec le but. La star de Rosario n’a pas pu se convertir au-delà des situations claires qu’il avait. L’Allemagne, en quarts de finale, a de nouveau brisé son rêve avec un final 4-0.

La Copa América 2011, organisée dans notre pays, a été présentée comme une bonne occasion pour Messi, idole incontestée de Barcelone aux performances superlatives, de se lier d’amitié avec le public argentin qui réclamait les mêmes résultats obtenus sur le sol européen.

La relation entre Messi et les fans a connu des rebondissements. L’équipe sélectionnée a été éliminée en quarts de finale par l’Uruguay aux tirs au but et a entraîné le départ de Sergio Batista comme entraîneur, remplacé par Alejandro Sabella.

L’exDT d’Estudiantes La Plata a fait un conclave avec Messi et Javier Mascherano et la bande du capitaine est passée au numéro «10». Messi portait le bracelet qui a conduit l’équipe à la Coupe du monde 2014 au Brésil, mais la voix chantée sur le terrain a continué à Mascherano.

Sur le sol brésilien, l’Argentine a atteint une nouvelle finale mondiale après l’Italie 1990. La deuxième pour Messi en équipe nationale. Les situations gâchées par Gonzalo Higuaín et Rodrigo Palacio, une infraction dans la surface du gardien allemand Manuel Neuer à la «Pipita» non sanctionnée et le but de Mario Götze ont mis un frein aux ambitions de Messi et de ses coéquipiers.

Messi est allé à la Copa América 2015 au Chili en quête de vengeance. La star de Rosario était déjà le père de Thiago et Antonela Rocuzzo, sa future épouse, attendait l’arrivée de Mateo. Cette circonstance de la vie l’a placé dans un autre endroit émotionnel dans le football.

L’Argentine a atteint la finale contre le Chili et le troisième n’a pas été du charme. L’équipe de Gerardo Martino a joué un match faible et a perdu aux tirs au but après le match nul et vierge.

La quatrième instance décisive pour Messi dans l’équipe sélectionnée s’est produite un an plus tard, lors de la Copa América Centenario organisée aux États-Unis. Le Chili, une fois de plus, a frustré leurs aspirations avec une nouvelle victoire aux tirs au but.

Ce jour-là, Messi a pleuré devant les caméras pour la première fois. Il était dévasté. Peu de temps après, il a démissionné. L’Argentine était à la dérive et Messi, dans son style, en a assez dit.

La confusion était telle que l’Argentine s’est retrouvée sans le meilleur joueur du monde, sans entraîneur (Martino a démissionné des mois plus tard) et sans président en attendant les élections.

Messi est revenu et l’a rendu plus fort que jamais. Petit à petit, il a imposé sa voix sur le court et s’est montré plus courageux de la part du personnage.

La responsabilité footballistique retombe beaucoup plus sur lui avec les efforts d’Edgardo Bauza et Jorge Sampaoli, l’entraîneur qui s’est appuyé sur le génie de Rosario pour se qualifier pour la Coupe du monde 2018 en Russie.

L’élu est arrivé sur le sol russe dans son pire moment. Avec des stagiaires auprès du staff technique, l’élimination au deuxième tour contre la France, enfin championne, n’a surpris personne.

Malgré tout, Messi a insisté. Lionel Scaloni a pris le poste de Sampaoli sans record de club. Scaloni, accompagné de Pablo Aimar, Walter Samuel et Roberto Ayala, a réussi le renouvellement avec Messi comme intouchable.

L’Argentine a atteint les demi-finales de la Copa América 2019 et a subi une nouvelle défaite contre l’organisateur, le Brésil 2-0. À partir de là, la base de l’équipe d’aujourd’hui a été structurée.

La cinquième tentative en finale avec l’élu s’est bien terminée. Sourire plein, visage satisfait et bras levés comme un signe clair de l’objectif atteint.

Messi, à 34 ans, a quitté son cœur et son âme pour remporter la Copa América. Un soulagement monumental pour enlever un sac à dos lourd. Messi champion avec l’Argentine; le jour est arrivé.