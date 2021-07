Cavaillon : un commando lourdement armé tire dans une cité, des policiers visés (vidéo)

La traque prend fin. Le corps sans vie de l’homme suspecté d’avoir tué une femme dans le Var et d’avoir ouvert le feu sur un gendarme dimanche a été retrouvé ce mardi à Gréolières (Alpes-Maritimes), où il était retranché depuis dimanche.

Le corps a été découvert dans des reliefs montagneux à 12h50, a indiqué le procureur adjoint de Draguignan (Var), Guy Bouchet, au cours d’une conférence de presse tenue ce mardi. Il a ensuite été identifié comme étant celui du fugitif à 13h09.

La nouvelle de la découverte du corps et de la fin des recherches avait été annoncée peu avant par la gendarmerie des Alpes-Maritimes sur Twitter, avant d’être confirmée par Gérald Darmanin.

«Fin de la traque dans les Alpes-Maritimes : merci aux gendarmes, ainsi qu’à l’ensemble des services de l’Etat qui ont été mobilisés ces dernières heures pour rechercher le fugitif suspecté d’avoir tué une femme dans le Var», a écrit le ministre de l’Intérieur.

Un hommage à la victime de ce féminicide doit être rendu mercredi à 18h au Plan-de-la-Tour (Var), où elle habitait, en accord avec la famille. Selon le procureur adjoint de Draguignan, cette femme et son meurtrier présumé avaient eu une courte relation sentimentale. La victime avait déploré «le caractère harcelant» de celui qui était alors son compagnon, a expliqué Guy Bouchet.

D’importants moyens avaient été déployés depuis dimanche pour interpeller l’auteur présumé du féminicide.

«Des enquêteurs se sont présentés (dimanche) pour auditionner une personne suspectée d’être impliquée dans un homicide dans le Var. Au début, l’homme a accepté mais il a ensuite refusé d’être auditionné et s’est retranché dans sa maison», avait expliqué une source proche de l’enquête à l’AFP.

Les forces d’élite du GIGN d’Orange (Vaucluse) se sont alors déployées dans le village et l’homme a tiré sur un gendarme dans la soirée, «mais sans le blesser», a précisé cette source. Une centaine de gendarmes et trois hélicoptères ont aussi été mobilisés.

L’individu recherché était suspecté de l’homicide d’une femme de 32 ans, tuée d’une balle dans la tête au Plan-de-la-Tour, une commune surplombant le golfe de Saint-Tropez, dans le Var.

Sur Twitter, la gendarmerie des Alpes-Maritimes avait demandé aux habitants de Gréolières et de ses environs d’«(éviter) le secteur» et de ne pas gêner «l’action des forces de sécurité».

Aucun confinement de la commune n’a été réalisé, mais des mesures de précaution ont été prises pour protéger les habitants et permettre le travail des gendarmes. Un appel à témoins avait été diffusé pour retrouver le suspect.

Appel à se rendre

Les recherches ont été rendues difficiles par la topologie de la zone, escarpée et boisée. La présence de grottes (plus de 90 sur le périmètre) a rendu également la traque complexe. Le PGHM était ainsi mobilisé sur le terrain.

«Nous n’avons pas de motif de penser qu’il a quitté le secteur», même si aucune hypothèse n’est exclue, avait précisé lundi en conférence de presse le commandant du groupement de gendarmerie des Alpes-Maritimes, le colonel Nasser Boualam.

Les autorités avaient appelé le forcené à se rendre : «Il faut savoir déposer les armes et se livrer. C’est la meilleure des solutions, pour lui et sa famille», avait ainsi avancé Bernard Gonzalez, le préfet des Alpes-Maritimes. «Nous ferons tout pour le retrouver sain et sauf.» Ce qui n’a pas pu être le cas, puisque l’individu s’est probablement donné la mort.