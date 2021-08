Caroline Margeridon : la collectionneuse s’affiche en bikini très séduisante

Depuis le discours du Président Emmanuel Macron il y a quelques semaines, les Français sont descendus dans les rues pour manifester. En effet, chaque semaine, ils sont plusieurs centaines à exprimer leur mécontentement.

La raison ? Le pass sanitaire et les nouvelles mesures mises en place pour lutter contre la propagation de la Covid-19. En effet, la mise en place de ce fameux pass sanitaire continue à diviser les Français.

En juillet dernier, Emmanuel Macron s’est donc exprimé sur l’obligation de se faire vacciner. Si cette obligation n’est imposé qu’aux soignants, il faut savoir qu’elle est aussi indirectement au reste de la population.

En effet, désormais, il faut un pass sanitaire pour aller au cinéma par exemple. Ainsi, la personne doit soit être vaccinée. Soit avoir un test pcr ou antigénique négatif ! Ce qui complique donc la vie des Français.

Surtout que cela s’applique aussi aux restaurants, cafés et autres lieux publics. D’ailleurs certaines stars semblent aussi contre ce pass sanitaire. Comme Booba par exemple.

En effet, le jeune artiste n’a pas hésité à apporter son soutien aux manifestants. Booba a donc partagé un post sur Twitter pour montrer son soutien. Il a en effet partagé des images de la manifestation sur le réseau social.

Les Français ont donc pris d’assaut plusieurs grandes villes du pays pour exprimer leur refus du pass sanitaire. Des images de ces manifestations circulent d’ailleurs sur les réseaux sociaux. Elles témoignent en effet d’un véritable mouvement et de la motivation des Français.

Sur les réseaux sociaux, Booba a aussi voulu apporter son soutien aux manifestants. Le jeune papa d’Omar et Luna a donc partagé une vidéo de manifestation sur Twitter.

«Un seul héros, le peuple» écrit Booba en ajoutant l’émoji d’un drapeau de pirate. Le jeune rappeur français soutient donc totalement les manifestants.

Le Duc de Boulogne serait donc contre le pass sanitaire ? Pourtant en janvier dernier, il s’est affiché en train de se faire vacciner «contre la race humaine» sur les réseaux sociaux. Il est impossible de savoir si c’était un vaccin anti-Covid !

En tout il n’a pas hésité à apporter de la force au peuple français et lui montrer son soutien. Il faut dire que le sujet continue de diviser un grand nombre de personnes.

En effet, désormais, il faut un pass sanitaire même pour aller au café. Les vaccinés n’auront donc aucun problème à reprendre une vie normale. Quant aux autres, les tests pcr et antigéniques deviendront leur quotidien. Mais il faut savoir que bientôt, ces tests ne seront plus gratuits ! Eh non.

Beaucoup de Français se sentent donc piégés. D’où le fait que plusieurs manifestations ont eu lieu ces dernières semaines dans toute la France. Eh oui ! Et cela ne semble pas près de se calmer. Affaire à suivre de très près.