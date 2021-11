Carmen Sama : la veuve de DJ Arafat s’exhibe avec des liasses de billets (photos)

La belle Carmen Sama, veuve de DJ Arafat, ne rate aucune occasion de partager sa belle vie avec ses fans surtout à ceux de son défunt homme. Elle pose amoureusement avec des liasses de centaines d’euros…

En effet, vendredi 12 novembre 2021, Carmen Sama a posté une vidéo d’elle sur Snapchat où on l’aperçoit avec plein de liasses de billets de banque et surtout en euro. Ce qui démontrerait son actuelle aisance financière. Des liasses de billets qui non seulement feront rêver n’importe qui mais qui susciteront des critiques de la part de ses détracteurs.

Lors d’un passage à l’émission Life week-end diffusée sur la chaîne Life Tv, la belle Carmen Sama, veuve de Dj Arafat, s’est prononcée en toute sincérité, sur la vie luxueuse qu’elle mène depuis la tragique disparition de son amoureux, Ange Didier Houon alias DJ Arafat.

En effet, Carmen Sama a fait savoir que ses séjours dans des hôtels 5 étoiles, les voitures et bien d’autres choses qu’elle exhibe, sont des cadeaux que lui offrent ses prétendants.

«Je suis célibataire, mais très courtisée. Ils sont des milliers qui me courent après. Mes voyages, ma vie de luxe, ce sont les prétendants qui me les offrent. La boutique me permet juste de m’équilibrer, sans plus. Mais je suis toujours célibataire», à soutenu Carmen Sama.