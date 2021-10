Carmen Sama : la veuve de DJ Arafat s’affiche très sexy en bikini à Cotonou (vidéo)

Lors de sa conférence de presse d’annonce de son concert prévu le 18 décembre prochain, Serge Beynaud est revenu sur son désamour pour Debordo Leekunfa.

Serge Beynaud avait déjà déclaré sur une chaîne de télévision que parmi les artistes ivoiriens faiseurs de Coupé Décalé, il n’aime pas «la gamme» de Debordo Leekunfa. Il est revenu sur cette situation lors de la conférence de presse annonçant son concert qui aura lieu le 18 décembre 2021 sur l’esplanade du palais de la culture.

«Je n’ai pas dit que je n’aime pas Debordo. On se cause tranquille. Debordo et moi, on a un problème d’égo. En fait, c’est un Bété, moi aussi je suis Bété. Son sang chauffe vite, moi aussi mon sang chauffe vite. Quand on nous met ensemble, ça fait gboumm», a déclaré Serge Beynaud qui n’a pas manqué d’indiquer que Debordo Leekunfa est la bienvenue à son concert.