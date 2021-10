Carmen Sama : la veuve de DJ Arafat remue ses fesses sur le nouveau single de Josey (vidéo)

Dans une interview accordée à Faz Voltex, la chanteuse béninoise Sessimè a partagé plein d’histoires liées à sa carrière professionnelle, vie privée, ainsi que ses ambitions et futurs projets.

Cependant, lors de l’émission La Breche, Sessimè a livré ses secrets sexuelles. Clitoridienne ou vaginale ? La chanteuse a répondu sans tabou à la question relative à ses préférences sexuelles.

«Les deux, parce que,… vous avez de ces questions… les deux parce que je ressens beaucoup de plaisirs en matière de clitoris. Puis après, vaginale parce que je suis très passionnée», a répondu Sessimè sans hésitation.

La chanteuse va loin en expliquant qu’elle ne pourrait jamais faire l’amour avec quelqu’un pour qui elle n’a pas de sentiment.

«Je suis très romantique, si je te laisse me toucher et qu’on va jusqu’au vagin, ça veut dire que je t’aime et je suis amoureuse de toi. Clitoridienne parce que j’ai découvert récemment avec mon homme que je prends beaucoup de plaisir avec ça».

Une émission très intéressante que nous vous invitons à découvrir !

Dans l’entretien, plusieurs autres questions ont été posées à Sessimè qui, comme d’habitude a répondu en toute franchise. «Le nom de son crush ?»

«Mon crush, c’est mon mec, je ne peux pas donner son nom pour le moment», a-t-elle déclaré.